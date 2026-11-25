黒柳徹子女児のヒロコ氏、ジュンコ氏、ミチコ氏がスタジオに初集結。ヒロコ氏から姉ジュンコ氏に幼少期にいじめられていたことが明かされ、スタジオは爆笑と驚きに包まれた。

スタジオには、長女 ヒロコ 氏、次女 ジュンコ 氏、三女 ミチコ 氏の3人がスタジオに初集結し、 黒柳徹子 らとトークした。 ヒロコ 氏は ジュンコ 氏に「小さいころからいじめられてた」とぶっちゃけ、笑いを誘った。

「小さい時って私、ガリガリで小さかったのよね。 （ジュンコ氏は）私よりも大きかったの。 健康で。 そういう時から、いつもケンカして、絶対負けちゃう」。

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さらに「いまだに怖いんです」とも打ち明け、「トラウマ」という出来事を明かした。 ヒロコ氏は「大きくなってから」のことだと明かし、ジュンコ氏も「二十いくつね」と続いた。 2人の話に、ミチコ氏も割って入った。

「ジュンコ姉ちゃんが、私が小さい時に、階段（の上）からポーンと突くのね。 お母ちゃんが下で待ってるんですよ。 それが何回もあった」。 スタジオには驚きの声が上がり、ジュンコ氏は「結局、私が一番悪い？

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」と問い返した。 藤森が「これは決定です。 （最も怖いのは）ジュンコさんです」と笑わせると、ジュンコ氏は「お母ちゃんが言ってた。 私のことで。

“あんたさえいなければ、世の中うまくいくのに”って。 それをズバッとみんなの前で言うんですよ。 絶対、忘れられない」と振り返っていた。