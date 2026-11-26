ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテOB戦で、黒木光コーチが先発し、娘の芽依がインタビューを担当した。芽依はグラウンドでの共演の緊張や、19年ぶりの父の姿に感涙した様子を明かし、感謝と決意を述べている。

「ついに、グラウンドでの共演が叶いました」と書き出すと、スタジアムでの自身とユニホーム姿の黒木コーチの2ショットをアップ。 23日に ZOZOマリンスタジアム で行われたロッテの OB戦 で黒木コーチが先発し、試合後に芽依がインタビュアーを務めたもので「これまで何度か取材をさせていただく機会はありましたが、大好きなマリンスタジアムで、たくさんのファンの皆様の前でインタビューをするのは初めて。

聞きたいことは沢山あったのに、いざグラウンドに立つと緊張で頭が真っ白に。 マイクを持つ手が驚くほど震えていました」と振り返った。

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「父がマリンスタジアムのマウンドに立つ姿を見るのは、引退試合ぶり。19年前の引退セレモニーは今でも鮮明に覚えています。 『ジョニーーーー！ 』と何度も響くファンの皆様の声 温かく優しい空気に包まれたスタジアム 父が野球を辞める寂しさ以上に、こんなにもたくさんの人に愛され、応援されてきた人なんだと自然と涙が溢れました」と続け、引退試合での黒木氏に花束と贈呈する自身と妹のショットなども投稿した。