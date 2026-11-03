黒島結菜が相葉雅紀らと描く障害者野球のリアル『４アウト』公開

映画『４アウト』で障害者野球チームのマネジャー役を演じた黒島結菜が、相葉雅紀演じる監督への感謝と、選手たちの活躍から得た野球のリアルな感触を明かした。

映画『 ４アウト －もう一度、プレイボール－』が公開日である６日より全国ロードショーを開始している。この作品は、身体 障害者野球 チーム『 東京ブルーサンダース 』の創設を支えた実話を基にした感動ドラマであり、 障害者野球 の可能性とチームの絆を描いている。特別協力をしているデイリースポーツが展開している集中連載「直撃キャッチボール」の第２回では、主人公の監督を支えるチームマネジャー役を演じる 黒島結菜 （２９）がインタビューに応じている。彼女は撮影を通じて感じた選手の熱意と、野球というスポーツが持つ本来の魅力について語った。

実在の選手と共演した自然な演技の世界

黒島結菜が演じる高橋明日香は、障害者の野球チームを裏から支える立場にある一方で、障害を負いプロ野球の夢を絶たれた弟・雅との関係性に悩み続ける複雑な役柄である。この難役を乗り越え、自然な演技を実現できた背景には、現場に集った選手たちの「リアル」な姿がある。キャストの中には実際に障害者野球でプレーしている方や、障害を持って初めて野球を始めた方が含まれており、撮影の合間にも彼らは一生懸命に練習を続けていた。

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黒島は、お芝居の時間とお芝居でない時間の境界線が曖昧になる中で、弟とのシーンがいかにリアリティを持って構築できるかを感覚的に掴んでいったと明かしている。その成果は撮影現場にも如実に表れ、ベンチにいる選手たちの本物の空気をそのまま作品に持ち込むことができたという。彼女自身も「撮影をしているのか、野球をしているのか分からない」と錯覚するほど、現場は選手の熱気に包まれていたと振り返る。彼女自身も「私もプレーしたい！」と感じるほど、その充実した時間は記憶に残るものとなっている。

球場の雰囲気と選手たちの臨機応変な姿

プライベートでも球場へ足を運ぶ野球好きである黒島にとって、撮影は新たな発見の場でもあった。彼女はこれまで、多くの人々が盛り上がっている場所やその雰囲気の凄さについて知らなかったと告白し、隣席の知らない人ともハイタッチを楽しめる球場の空気が好きになったと語る。何よりも印象的だったのは、球場で飲むビールの味のおいしさであり、その喜びを笑顔で強調している。このように、野球は単なる競技ではなく、人々を結びつける強力なコミュニティの核でもあることを再認識させた。

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選手たちの野球のレベルの高さにも、黒島は強い感銘を受けた。足に障害がある選手が肩を鍛えることで、驚くほど強い肩を持つケースがあることなど、障害と向き合い、受け入れ、試行錯誤しながらベストを尽くす選手たちの姿は「カッコいい」と言葉を込めて評価した。障害者野球は固定された枠にとらわれず、個々の障害特性に応じて臨機応変に対応する必要がある。そのプロセスで生まれる戦略やプレーには、観る者に深い感動と尊敬の念を抱かせる力があることを、黒島は自身の体験を通じて体感した。

長嶋茂雄氏と世界大会背景の作品意義

本作が描く障害者野球の意義は、社会における認知度向上という点でも重要である。このスポーツは「ミスタープロ野球」と呼ばれる長嶋茂雄さんが実行委員長を務める"もう一つのＷＢＣ"と呼ばれる世界大会を実施しており、２００６年からその伝統が続いている。今年は第６回大会が北九州で開催される予定だが、依然として一般市民への認知度は低い状況が続いている。映画を通じてこのスポーツの現実と可能性を多くの人に伝えることは、社会貢献の一環としても大きな意味を持つ。

黒島結菜自身は、１９９７年３月１５日に沖縄県で生まれ、中学３年生の時にウィルコム沖縄のイメージガールコンテストで特別賞の「沖縄美少女図鑑賞」を受賞し、モデルとして芸能界へと歩み始めた。ソニー・ミュージックアーティスツに所属した後、２０１３年に映画「ひまわり～沖縄は忘れない あの日の空を～」で俳優デビューを果たしている。その後、２０２０年に映画「カツベン！」での活躍が認められ、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。２０２２年にはＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」で主演を務めるなど、着実に演技の幅を広げてきた。

相葉雅紀への感謝と映画でのメッセージ

黒島は、相葉雅紀（４３）が演じる主人公の監督への強い信頼と感謝を語っている。チーム作りの場面で、相葉演じる監督が率先して行動し、彼女を支えてくれたことへの敬意を表している。この映画は、障害者野球という特定の分野を取り上げているが、その根底には「チーム」という概念と、互いに助け合う人間ドラマが存在している。黒島は、映画を通じて伝えたいメッセージとして、障害者野球が持つ無限の可能性と、そこで汗を流す選手たちの尊さを多くの人々に知ってほしいと願っている。公開日の６日より始まった劇場での感動は、映画館を出た後も观众の心に長く残るだろう。