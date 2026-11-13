黒岩知事、ベトナム指導者とハノイで会談 経済・文化交流の深化を確認

神奈川県黒岩知事が11月12日、ベトナム首都ハノイの迎賓館でトー・ラム書記長兼国家主席と会談。両者は県ベトナム事務所の開設効果や、10年以上続く交流の深化について一致した。

神奈川県 黒岩俊一知事は、11月11日から16日までの日程で ベトナム を訪問している。この訪問中の11月12日午後5時（日本時間午後7時）、ハノイ市中心部の ベトナム 迎賓館にて、 トー・ラム ・ ベトナム 共産党書記長兼国家主席との二国間会談が実施された。黒岩知事は、 神奈川県 の対 ベトナム 政策や交流施策の詳細を説明し、今後の更なる連携を確認した。

ハノイでの対話と連携の共有

今回の会談は、ベトナム側からの招きにより実現した。黒岩知事は、トー・ラム書記長兼国家主席に対し、先日のベトナム側指導者の神奈川県訪問時における対応への感謝の意を伝えた。両者は、神奈川県の進める文化交流事業が、経済および人的交流の拡大に基盤となっている点を認識し共有した。具体的には、「ベトナムフェスタ in 神奈川」や「KANAGAWA FESTIVAL in VIETNAM」といったイベントが、両地域の関係構築に重要な役割を果たしているとの評価が示された。

Also read 高田みづえ復活へ。「その全てを尊敬」親の人生を全肯定する長女アイリの言葉に涙…（1/2ページ）

トー・ラム書記長兼国家主席もまた、先月の訪日総括および神奈川県における接待に対する謝意を表明した。同主席は、神奈川とベトナムの間で10年以上にわたり続けられてきた交流の歴史を高く評価。この長年の取り組みが、両国間の友好関係と協力の強化に大きく貢献していると指摘した。そして、今後も経済、文化、人材分野における双方向の交流をより一層推進していくことで合意が達せられた。

県ベトナム事務所の機能と期待

会談の主要な議題の一つは、神奈川県が推進する新たな行政支援体制についてであった。黒岩知事は、本県の取り組みとして「県ベトナム事務所」の開設状況を紹介した。この事務所は、今月新たに開設されたもので、県内企業のベトナム進出や、両地域のビジネス・文化交流を後押しする拠点として機能することが期待されている。同知事は、この事務所の設置により、今後の経済協力がより円滑に進むことをPRし、その効果を改めて説明した。

Advertisement

トー・ラム書記長兼国家主席も、この県ベトナム事務所の設立に対し、高い期待を寄せた。同氏は、神奈川県のこのような具体的な支援体制が、対ベトナム関係の質的向上に寄与するとの見解を示した。両者は、単なるイベント開催に留まらず、事務所の活用を通じて、実務レベルでの連携を深めていく方向性で一致した。

産業パーク事業と今後の展開

経済連携の観点では、「神奈川インダストリアルパーク事業」による県内企業支援についても言及があった。この事業は、神奈川県の企業がベトナムでの事業展開を行う際、法的・ logistical な支援を行う仕組みである。黒岩知事は、この支援体制が県内産業の国際展開を加速させる要因となっていることを強調し、更なる企業参画を促す姿勢を示した。ベトナム側も、このような具体的なビジネス支援が、人的交流の持続可能性を高める鍵になると認識している。

今回の訪越および会談を通じて、黒岩知事とトー・ラム書記長兼国家主席は、双方の間の信頼関係をさらに強化する機会となった。10年以上にわたる友好交流の歴史を礎とし、新たな行政組織の活用や産業支援事業の推進により、両地域の関係は多角的な発展を遂げると見込まれる。今後は、開設された県ベトナム事務所を拠点として、より多くの企業や市民が交流に参加できる環境整備が図られていく予定である。