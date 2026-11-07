黄桜 第8回蔵開きで新サウンドロゴ披露限定酒販売盛況

黄桜が京都市伏見区で開催した第8回蔵開きでは、主力ブランド「呑」の新サウンドロゴ歌い手によるステージや限定酒の販売が行われ、約3000人の来場者で賑わいを見せた。

大手清酒メーカーの黄桜株式会社（本社：京都市伏見区）は7日、同社の本社内にある「伏水蔵」物流センターを会場として「 第8回蔵開き 」を開催した。このイベントでは、限定の日本酒や福袋などの販売に加え、主力ブランド「呑（どん）」のサウンドロゴ公募でグランプリに選ばれた歌手によるパフォーマンスが披露され、来場者を魅了した。同社の蔵開きには例年おおよそ3000人が訪れるが、今回も多くの酒好きが集まり、盛大な雰囲気の中で行われた。

新サウンドロゴ歌手によるパフォーマンス

黄桜は主力ブランド「呑」を10月にリニューアルするにあたり、テレビCMで使用されるサウンドロゴ「き〜ざくら〜あっ呑」の歌い手を初めて公募した。1600件を超える応募の中から、大阪府在住の歌手である渋谷有美さんがグランプリに選出され、10月からの新しいCMにおいてその歌声が採用されている。今回の蔵開きステージでは、渋谷さんがまず冒頭でそのサウンドロゴを歌唱し、来場者の注目を集めた。さらに、来場者による「黄桜 呑サウンドロゴコンテストin蔵開き」も催され、抽選で選ばれた10人が思い思いの歌声を披露。観客からの拍手の大きさを競うコーナーは、会場を盛り上げる大きな要因となった。

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限定商品の販売と工場見学

会場となった伏水蔵物流センターでは、蔵開き限定のしぼりたて生原酒やクラフトビール、ウイスキーなどが販売された。来場者はこれらの飲み物を片手に、塩こうじ漬けの鶏唐揚げや酒かす汁などのつまみを楽しみながら、厳選された酒の味を堪能した。また、製造工場の見学やクイズイベントなども実施され、単なる酒の消費だけでなく、黄桜の醸造プロセスへの理解を深める内容が盛り込まれていた。5000円の福袋も用意され、多くの人々がお得感を覚えて購入する姿が見られた。

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松本社長の交流重視と次世代商品

松本雄司社長は、蔵開きについて「消費者と直接交流できる貴重な機会だ」と語った。また、社員が部署をまたいで交流する場としても機能している点を強調し、社内統合の場としての意義にも言及した。さらに、2027年1月に発売を予定しているノンアルコールビールについての有料試飲も会場で行われた。この商品は、松本社長が学生時代のモデル仲間である俳優の清原翔さんと共同開発したものであり、既存の酒文化にとらわれない新たな試みとして注目された。

来場者の反応と今後の展開

京都府内から訪れた50代の会社員は、ホームページでイベント情報を入手し、限定酒に引きかれて来場したと明かした。複数の試飲を行った結果、限定酒の生原酒が最もおいしかったと評価し、5000円の福袋も購入して満足感を示した。黄桜は今回の蔵開きを皮切りに、10月の「呑」ブランドリニューアルに向けての準備を着々と進めている。新サウンドロゴの採用や次世代商品であるノンアルコールビールの開発など、消費者の多様なニーズに応える施策が引き続き展開される見込みである。