エヌビディアCEO黄仁勲氏の台湾復帰を巡り、AIサプライチェーンの要である同国で株高や経済効果への期待から熱狂的な歓迎ムードが高まっている。

米半導体大手 エヌビディア のジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）の出身地である台湾では、彼のCEOとしての復帰を歓迎する声が相次いでいる。台湾は世界の人工知能（AI）サプライチェーンにおいて極めて重要な拠点として位置づけられており、フアン氏は地元において間違いなく大スターの存在である。

熱狂的支持者「ジェンサニティ」の再来

フアン氏の訪台には、常に大勢のファンや報道陣が集まるのが恒例となっており、地元メディアはこの彼に対する熱狂的な支持を「ジェンサニティ」と呼称している。この現象は、単なる一人の企業トップへの憧れを超え、地元の誇りや経済的安心感と深く結びついた文化的な動向として定着している。

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先頃、フアン氏の不倫行為が公になり、さらに外国の諜報活動による標的となっていたのではないかという疑惑が浮上したことをきっかけとして辞任が表明された際には、台湾社会全体に衝撃が走った。しかし、彼の支持者たちは、フアン氏が再び職務に就く可能性を絶対に諦めることはなかった。

経済波及効果と株価の急騰

31歳のエンジニアであるゲイリー・ウー氏は、夜間にフアン氏の復帰に関するニュースを視聴した直後、真っ先に台湾の株式市場が上昇すると予測した。その予測は見事に的中し、彼は午前中には株価が1日の上限値まで上昇していることを確認できたと証言している。市場参加者にとって、彼の復帰は直接的な投資シグナルとして捉えられている。

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台湾最大の金融持株会社である国泰金融の李長庚総経理も、明確な立場を示している。李総経理は「もちろん、台湾はジェンスン・フアン氏の復帰を心から歓迎している」と述べ、地元企業への肯定的な影響を強調した。

AI開発継続とサプライチェーンの安定

李長庚総経理はさらに、当然ながら台湾のサプライチェーン企業が引き続き大きな利益を上げられるよう、AI開発が継続されることを期待しているとも語った。この発言は、フアン氏の存在が単なる象徴的なものではなく、台湾の半導体およびAI関連産業の収益構造に直結していることを示唆している。

台湾のAIエコシステムは、高度な半導体製造能力と密接に連携しており、フアン氏のリーダーシップの下でグローバルな技術標準が形成されてきた。彼の復帰は、こうした複雑な国際的分業体系における信頼回復と、今後の投資環境の安定化に不可欠な要素であると見なされている。

市場参加者の明確な期待表明

ゲイリー・ウー氏の反応に代表されるように、若年層の技術者層を含め、台湾の市民全体が経済的恩恵を直視している。株式市場の反応は、市民の感情が単なる好意を超え、具体的な資産形成や雇用環境の維持といった実利的な側面とも連動していることを如実に物語っている。

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今後、エヌビディアと台湾のサプライチェーン企業の関係性が、フアン氏の復帰を契機としてどのように再構築され、グローバルなAI競争においてどのような新しい展開を見せるかが注目される。台湾当局および民間企業は、この「ジェンサニティ」を活用した経済的なメリットを最大限に享受する戦略を求めている。