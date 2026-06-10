麦食音祭 GG、2026年7月に大阪で開催 50カ国以上が集う国際フェスティバル

麦食音祭実行委員会は2026年7月10日から12日までグラングリーン大阪うめきた公園で国際交流フェスティバル「麦食音祭 GG」を開催。過去の開催では延べ18万人以上を動員し、今回は50カ国以上が参加。クラフトビール、多国籍フード、音楽、ダンス、伝統文化、雑貨など、多様な文化を体験できる。アゼルバイジャンからGCC各国まで中東地域の文化も含まれ、国際交流と異文化理解を促進する重要なイベントとして期待される。安全対策を講じ、大阪中心部の会場で多くの来場者を迎える準備が進められる。

麦食音祭 実行委員会は、 2026年 7月10日から12日までの3日間、 グラングリーン大阪 うめきた公園 において、国際交流フェスティバル「 麦食音祭 GG」を開催することを発表した。 同フェスは過去の開催で大きな来場者数を記録しており、 2026年 3月の開催で約4万人、同年5月の開催で約14万人、累計18万人以上を動員している。

今回は大阪・梅田の中心地に50カ国以上の国と地域が集結し、クラフトビール、多国籍フード、世界各国の音楽やダンス、伝統文化、雑貨など、多様な文化を五感で楽しめる国際フェスティバルとして開催される。

参加国と地域の一環として、アゼルバイジャン、オーストラリア、イスラエル、ポーランド、アメリカ、イギリス、パキスタン、チェコ、ドイツ、ヨルダン、ベトナム、スリランカ、中華人民共和国、韓国、エジプト、モロッコ、スイス、イエメン、イタリア、インド、ウガンダ、ハワイ、台湾、ウズベキスタン、キルギス、クウェート、ナウル共和国、ジャマイカ、スーダン、タイ、トーゴ、ジンバブエ、アルジェリア、トルクメニスタン、トルコ、ネパール、フィリピン、ブラジル、ポルトガル、日本、マリ共和国、ブルンジ共和国、サウジアラビア、ペルー、モザンビーク、キューバ、ガーナ、およびGCC（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール、オマーン、バーレーン）など中東地域の文化や食も体験できる。 このフェスティバルは、国際交流を深めるとともに、異文化理解を促進する重要なイベントとして期待されている。

参加者は、世界各地の料理や飲み物を楽しみながら、音楽やダンスのパフォーマンス、伝統工芸品の展示販売など、多彩なプログラムを通じて、五感すべてを使って多様な文化に触れることができる。 会場は大阪の中心部に位置するため、国内外からのアクセスも容易で、より多くの人々が参加できる環境が整っている。 主催者側は、安全対策を徹底し、来場者が安心して楽しめるよう運営を進めていく方針を示している。 このように、麦食音祭 GGは、単なるフェスティバルではなく、国際的な文化交流の場として大きな役割を果たすことが期待されている





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