鹿島は岡山と１―１で引き分け、リーグ戦３戦勝ちなしとなった。１―０で迎えた後半アディショナルタイムにオウンゴールで追いつかれた。

＊ ＊ ＊ケガ人続出を受け、東京Ｖからの加入が発表されたのが２５年の６月９日。

「３０歳を超えて、残り５、６年やれるかどうかというタイミングでお誘いいただいた。 残りのサッカー人生をどう過ごしたいかを考えて、もう１回チャレンジできるんだったらチャレンジしたいと思って、決断しました」。 Ｊ３の秋田でプロキャリアをスタートさせたＤＦは、名門鹿島の一員となった。 しかし出場機会はなかなか訪れなかった。

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ビルドアップ能力を伸ばす必要に迫られ、ベンチに入る試合も限られた。 優勝した２５年シーズンはリーグ戦の出場機会がないまま終了。 特別大会「明治安田百年構想リーグ」でも一度も出番がなかった。 それでも鬼木達監督は「海人はずっと（努力を）やり続けて、やり続けて、（カップ戦で）試合に出れば結果を残してきた」と語り、ベテランの１人に数えられる千田が、日々のトレーニングの中で示し続けてきた「姿勢」に敬意を表する。