11月29日より、鹿島アントラーズは渋谷駅センター街においてフラッグ掲出、大型ビジョンでの映像上映、応援チャントの放送、オリジナルトラックの走行など、視覚と聴覚を用いた大規模な街全体のプロモーションを展開する。東京ヴェルディとの創設35周年記念マッチに向けて、クラブの歴史と熱気を街中で発信し、一般市民やサポーターに非日常の体験を提供する。

11月29日（日）より順次スタートする プロモーション では、渋谷駅センター街を埋め尽くすフラッグや大型ビジョン、街を走るアドトラック、そして商店街のスピーカーから流れるチャント（応援歌）まで、ビジュアルとサウンドの両面から渋谷の街をアントラーズ色に染め上げます。

「いつも歩いている渋谷の風景が、なんだかいつもと違う」。 そんな驚きとともに、アントラーズサポーターはもちろんサッカーファンの方、普段スタジアムに足を運ぶ機会がない方や渋谷を訪れたすべての方に、鹿島アントラーズが創り出す非日常の熱気を肌で感じていただければ幸いです。 どのような映像や音が街に響くのか、ぜひ実際に渋谷の街を歩いて体験してみてください！ 渋谷駅センター街の街路灯に、計144枚のフラッグを掲出。

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さらに商店街のスピーカーと連動し、実際のスタジアムで録音された2025明治安田Ｊ１リーグ最終節のチャント音源（BGM）を放送します。 日本のカルチャーが交差する場所で、サッカーの応援文化が街の日常と融合する様子は必見です。 センター街内の2箇所の大型ビジョン（「ヒットビジョン」「Pandora Vision」）では、選手たちが画面の枠から飛び出してくるような立体感あふれる映像を上映。