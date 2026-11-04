鹿島アントラーズ、ブリーラム戦で0-0の引き分け、連勝ストップ

鹿島アントラーズはタイ・ブリーラム戦で0-0のドローに終わり、連勝が3で止まった。前半は樋口のプレースキックや千田海人のヘディングシュートなど攻めたが得点できず、後半もエウベルのゴールがオフサイドで取り消された。

鹿島アントラーズ は、タイで行われた試合で ブリーラム・ユナイテッド と対戦し、0-0のドローに終わった。この結果により、 鹿島アントラーズ の連勝記録は3で止まることとなった。敵地での厳しい戦いとなったこの試合は、終始拮抗した攻防が展開された。

前半戦の攻守の展開と決定機の逸し

試合開始早々に鹿島アントラーズは、樋口靖洋の正確なプレースキックから千田海人がヘディングシュートを放つなどの危ない場面を作った。以降もボールを保持し続け、林晴己らがボックス内への飛び出しからチャンスに絡んでいった。しかし、相手に守備の枠を崩し切ることができずにいた。

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29分には左サイドを崩し、ゴール前でマイナスのクロスに反応した吉田がダイレクトシュートを枠に飛ばしたが、ブリーラムのGKの好守に遭い得点とはならなかった。その後もミドルレンジのシュートでゴールを目指したが、枠を捉え切れない場面が続いた。

逆に前半終了間際には、ゴラン・チャウシッチに枠の右下隅を捉えたシュートを打たれた。この危機的場面は、GK早川のセーブで事なきを得た。前半は互いに得点を挙げられないまま、0-0で折り返した。

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後半の人員交代とオフサイドの痛手

迎えた後半、攻撃を活性化させたいと願う鬼木達監督は、松本遥翔を下げて松村優太をハーフタイム明けに投入した。さらに56分には、吉田と徳田を下げてレオ・セアラとエウベルを同時投入し、攻勢を強めた。この選手交代が試合の流れを変えるきっかけとなった。

59分には、その2人のラインブレイクによってエウベルがゴールネットを揺らしたかに見えた。しかし、レオ・セアラの抜け出しのタイミングでオフサイドとなり、ゴールは無効となった。この決定機の逸しが、チームの精神面に影響を与えた可能性がある。

さらに62分にも、ボックス右に抜け出したレオ・セアラがニアを狙った鋭いシュートを放つなど、エースストライカーの個人技を軸によりゴールへ迫った。ブリーラム・ユナイテッドの守備は終始集中力を保ち、鹿島アントラーズの攻撃を堅く封じていた。

追加の主力投入と試合終盤の攻防

その後も鹿島アントラーズは、樋口靖洋と大川佑梧を下げてマテウス・ブエノ、小川諒也とさらなる主力を投入し、ゴールをこじ開けにかかった。選手層の厚さを示すような交代が続いたが、効果的な得点を生み出すに至らなかった。

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試合終盤にかけては、松村優太の積極的な仕掛けを起点にサイドからのクロスでチャンスを窺った。しかし、ブリーラム・ユナイテッドの集中した守備を最後まで崩し切ることはできなかった。この結果、敵地での試合を0-0の引き分けで終えた。