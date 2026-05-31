鹿児島城西の末吉が決定点を決め、6大会連続の準優勝を逃した

鹿児島城西は、28分に冨迫を末吉と交代。末吉は高い位置でボールを動かしたことで攻撃の流れが生まれ、32分には左クロスから境が渾身のヘッドを放った。しかし、ボールはクロスバーをヒット。鹿児島城西は35+4分にも境が自ら獲得したFKを直接狙ったが、決めることができず、6大会連続での準優勝を逃した。

鹿児島城西 は崩しの質がなかなか上がらなかったが、28分に冨迫を末吉と交代。 末吉が高い位置でボールを動かしたことで攻撃の流れが生まれ、32分には左クロスから境が渾身のヘッドを放った。

だが、ボールはクロスバーをヒット。 鹿児島城西は35+4分にも境が自ら獲得したFKを直接狙ったが、決めることができず、6大会連続での準優勝となった。1-0で勝った神村学園の有村圭一郎監督は、『まだまだ色々なモノが足りないなっていう風に感じた試合でしたね』と振り返る。 相手のパワフルな攻守の前に跳ね返す部分も、ボールを保持する部分も苦戦。 今年のチームの特長となっている粘り強さで勝ち切ったものの、指揮官は『上手く凌いだっていう感覚もない』。

目指していることにチャレンジする回数もわずか。 選手たちは『悔しい』と一様に唇を噛んでいた。 有村監督は『ウチのディフェンスはやっぱりどんな相手でも守り切れるっていうのが1つだし、中盤のやつらはどんなに疲れていても上下動できる。 前はどれだけ(相手が)強くても、こじげて点取れるっていうのが、やっぱりウチのスタイル。

それができているやつがいたかっていうと、できた人がいないです』と厳しい指摘。 全国連覇への挑戦権を獲得したが、喜んでいる姿はほとんど見られなかった。 プレミアリーグも決して内容が良かった訳ではないという。 だが、好成績を出せていないため、自分たちの課題に本気で向き合うことができていなかった。

雑になっている部分に目を向けられなかった。 今大会も準々決勝、準決勝、決勝と指揮官が『力の無さを感じる3試合でした。 もう駆け足でも間に合わないくらい。 ちょっと(成長の)スピード上げてやっていかないと』と不安視する状況だ。

ただし、力が無いわけではない。 Jクラブが注目する選手を複数擁し、また昨年と違う可能性を秘めている。 有村監督も『やる気次第』と語ったように、自分たちで火をつけられるかどうかがカギ。 主将の竹野は試合後のロッカールームで『日頃の練習からやんないといけないですし、今、自分が持っている武器っていうのを全然出せてなかったと思うので、それはしっかり練習で磨いてやっていこうっていう風な声かけをしました』と明かす。

インターハイでは連覇よりも、まず内容にこだわる。 個人の力っていうのはどこにも劣らないと思うので、やっぱりその力をどうやって出すかっていうのをもっとやらないといけないですし、今日で多分、たくさんの方が(神村学園は)全然面白くないサッカーをしてるなっていう風に感じられたと思うので、そこをこの1か月でしっかり修正して、全国大会でもっと面白いサッカーができるようなチーム作りをしていきたいなっていう風に思います。 昨年の先輩たちと同等、また上回るような内容のサッカーができれば、自然と結果は伴ってくる。

自信を持って自分たちの判断力と技術力、強度などを発揮できるように、取り組みの姿勢から変えて夏に向かう





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