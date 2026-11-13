鵬翔の金屋、選手権出場へ14日の日章学園戦に挑む

鵬翔の金屋は14日の決勝で日章学園と対戦し、選手権出場をかけて戦う。今季の新人戦と総体県予選で優勝を阻まれた相手だけに、10番のエースは自らのゴールで勝利に貢献したいと意気込んでいる。プリンスリーグ九州2部で今季13得点を挙げた決定力が焦点となる。

鵬翔の金屋が、14日の決勝で 日章学園 と対戦することになった。金屋は今季のPKキッカーを務めるエースで、 選手権 出場をかけた一戦に向けて勝利への決意を語っている。 日章学園 は今季の新人戦と総体県予選で、いずれも鵬翔の優勝を阻んできた相手だ。

決勝は14日に行われ、鵬翔にとっては今季の悔しさを晴らす機会となる。両チームの対戦は今季すでに二度あり、いずれも鵬翔が頂点に届かなかった。鵬翔は選手権出場を決めた後にプリンスリーグ1部昇格を目指す流れを描いている。

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金屋が担うPKと得点源としての役割

金屋は今季の後期に入ってからPKの失敗が増えたことを自ら振り返っている。前期は成功を重ねていたが、後期は思うように決まらない場面が続いたという。それでも金屋は、チームのエースとして絶対に決めなければならないという思いを強く持ち続けている。

鵬翔では背番号13が伝統的なエースナンバーとされているが、金屋は10番を背負ってプレーしている。背番号に対する譲れない思いが、金屋の責任感の強さを映している。プリンスリーグ九州2部では今季13得点を記録しており、得点源としてチームを支えてきた。

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準決勝では決定機を生かせなかったことも、金屋にとって課題として残った。その悔しさを抱えたまま、金屋は決勝で自らのゴールによって勝利に貢献することを目指している。

日章学園への雪辱に懸ける金屋の決意

金屋は日章学園との決勝について、今年こそ勝利できるとの自信を口にした。日頃の行いと勝つための準備はしてきたとして、チームとして万全に臨む姿勢を示している。今季の新人戦決勝は1-2、総体県予選決勝は0-1と、いずれもあと一歩で優勝に届かなかった。

選手権では日章学園との対戦が3度目の挑戦となることも、鵬翔にとって重みのある要素だ。過去の二つの決勝ではいずれも敗れており、同じ相手に再び挑む緊張感は大きい。金屋はこの敗戦の記憶を力に変えたい考えを示している。

金屋は決勝で勝利に貢献し、選手権出場を決めることを最優先に据えている。チームの得点源として期待される金屋の一振りが、雪辱を果たす鍵になるとみられる。

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土橋翔来の受験と鵬翔の次なる目標

この日先制点を決めたMFの土橋翔来は、大学受験を控えていることを理由に取材を受けずに会場を後にした。土橋翔来は3年生で、決勝の戦いを前にチームの得点の起点となる存在だった。

金屋も関東大学リーグに所属する大学への進学を目指しており、14日の決勝後には飛行機で受験に向かう予定だ。決勝という大一番の直後に受験地へ向かう日程は、選手たちの進路と競技の両立を象徴している。

鵬翔はプリンスリーグ九州2部で、1部への自動昇格を狙える位置につけている。まずは日章学園を破って選手権出場を決め、続いてプリンスリーグ1部昇格を目指し、年末年始の全国の舞台へとつなげたい考えだ。金屋は選手権に行ければ最高だと笑顔を見せ、残されたシーズンを見据えている。