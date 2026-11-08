鴨川市ヤマザクラ植樹5000本達成、森田健作らが参加

千葉県鴨川市で自然環境保全と地域活性化を目的とした「さくらフェス」が開催され、ヤマザクラの植樹5000本が達成されました。ナラ枯れ対策や防災リスク軽減、観光都市への成長に向けた具体的取り組みと、参加した有名人たちの活躍について詳述します。

千葉県 鴨川市 は、日本一のヤマザクラが咲き誇る観光都市へと成長することを目指しています。この野心的な目標の実現に向けて、同市の小湊さとうみ学校で8日、自然環境の保全と地域活性化を目的とした「 さくらフェス ～広げよう 煌めく緑 未来へと」が開催されました。

森田健作らが記念植樹5000本達成

今回のフェスの目玉は、節目となる5000本目のヤマザクラの植樹でした。この記念すべき一本は、俳優で元千葉県知事の森田健作がパーソナリティを務めるFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」とニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」の2番組の記念植樹として実施されました。森田を中心に、各番組のアニメスstantを務める歌手の酒井法子、タレントの西村知美、女優の風谷南友らが参加し、芸能界と地域が一体となって未来へ向けた新たな一本を植えました。さらに、フェスアンバサダーを務めるタレントの熊切あさ美と、鴨川市の佐々木久之市長も加わり、この歴史的瞬間を共にしました。

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ナラ枯れ対策と防災リスクの軽減

近年、拡大する樹木の伝染病「ナラ枯れ」の被害から緑を再生し、未来へつなぐ植林祭の役割も担っています。ナラ枯れの放置は景観の悪化だけでなく、私たちの安全を脅かす「深刻な防災上のリスク」に直結しています。枯れ木は数年内に倒木や土砂災害の引き金となるため、全国の自治体が警戒を強めており、新たな苗木を植えて森を再生することが急務とされています。急激な腐朽と幹折れは、枯れたコナラ等が腐るのが早く、わずか1〜3年で枝折れや根返りが始まる現象です。

ライフライン寸断と人身災害の予防

道路、線路、電線近くで倒木が発生すると、交通網の不通や停電といった大混乱を招きます。また、公園や学校など人が集まる場所での落下や倒木は、重大な事故につながる恐れがあります。保水力・固定力の低下も大きな問題で、根のネットワークが腐死することで斜面を支える力が失われ、大雨時のがけ崩れを誘発します。さらに、崩れた斜面とともに木々が谷へ落ちると大量の流木となり、下流の住宅街を襲ったり川をせき止めて洪水を起こしたりするリスクがあります。

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山火事リスクと大蓉ホールディングスの支援

巨大な薪置き場状態となる乾燥した枯れ木が山に多数放置されることで、山全体が天然の燃料庫と化してしまう懸念があります。落雷などで発火した場合、乾燥した枯れ木が爆発的に燃え広がり、消火困難な大火災へ発展するリスクを孕んでいます。このフェスは、太陽光発電事業やトマト栽培などを手がける大蓉ホールディングス設立の「一般社団法人自然環境保全委員会」が、行政などと協力して取り組んでいる活動です。毎年秋に開催されており、毎年1000本のヤマザクラを植樹し、鴨川を全国有数の桜の名所に育てることを目指しています。

将来予定と広大な植樹エリア

植樹が行われているのは東京ドーム約91個分という広大な山の麓であり、5000本という節目は5年間にわたる活動の成果を象徴するものとなりました。直近の開催は、2026年11月8日（日）に「小湊さとうみ学校」敷地内で第5回を開催する予定です。ヤマザクラ苗木の植樹に加え、各種催しやグルメなどを展開し、引き続き緑の再生と地域活性化に取り組んでいきます。