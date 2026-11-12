鳴門ボートの喫煙所で聞いた、往年の名選手とレースの変化

鳴門ボートの開門前、喫煙所で80歳の常連男性が語った安定板導入後のレース変化や、往年の名選手中道善博の話を紹介します。選手の安全が優先される現在の公営競技の姿が伝わる内容です。喫煙所での会話から、ボート競走の歴史と現在の魅力が浮かび上がりました。

鳴門ボート の開門前、喫煙所で交わされた会話から、 ボート競走 の変化と今の見どころが浮かび上がった。コラムの筆者は、法事で徳島を訪れた流れで 鳴門ボート に立ち寄り、開門を待つ間に一服していたという。

筆者に話しかけてきたのは、氏名不詳の高齢男性X氏である。X氏は18歳から鳴門に通い続け、今年80歳を迎えたと語った。筆者は来年還暦を迎える年齢で、X氏からは若い人扱いされた形だ。

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筆者によると、X氏は鳴門ボートの歴史や水面の特徴に非常に詳しいという。会話の中でX氏は、レースの様子が大きく変わったと指摘したとされる。

鳴門ボートの安定板導入後と選手の安全

鳴門ボートでは、安定板が導入された後にレースの性質が変わったとX氏は話した。X氏は、安定板が付いたことでまくりが決まりにくくなったと述べたという。

X氏は、昔は突っ込みや三角ターンが日常的に見られたと振り返った。三角ターンは、外にボートを振って鋭角にターンする技術だと説明されている。

一方で現在は選手の安全が最優先だとX氏は述べ、けがをすれば割に合わないという趣旨の発言をしたという。

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筆者は、X氏の言葉から、競走の見どころが安全重視へと移ってきた様子を読み取っている。激しい攻防を楽しむ見方から、選手を守る前提でのレース運営へと変化した点が、会話の大きな論点になったと言える。

往年の名選手と名を残す走りの美学

X氏は、昔の選手は一定の稼ぎを得た後も、名を残すために走っていたと語った。金銭的な成功だけでなく、走りそのもので評価されることを重んじていた姿勢がうかがえる。

X氏は中道善博の名前を挙げ、まくられても慌てずターンして舟券圏内に残す走りは神業だと評した。中道善博は鳴門の往年の名選手として知られている。

筆者は、X氏のように水面の歴史を語れる常連の存在が、鳴門ボートの厚みを示していると受け止めている。長年通う客が語り継ぐ記憶は、数字だけでは伝わらない競技の文化を支えている。

X氏は喫煙所を後にする際、開門が遅れたことに触れ、寒い中で客を待たせている状況に言及したという。中に入れてやればよいのにと話し、お客さんあっての公営競技だと述べたとされる。

筆者は、X氏が80歳の今も鳴門通いを続けていることに触れ、自身も負けていられないと記している。年齢を重ねても現場に足を運び続ける姿勢は、筆者にとって強い刺激になったようだ。

開門前の喫煙所に集まる客層と熱気

鳴門ボートはG1開催の日で、スタンドは超満員の大盛況だったと筆者は記している。競馬の人気も高い中で、ボート競走の会場にも多くの来場者が集まっていた。

喫煙所で会話した60代男性は、奥様と娘さんの親子3人で来場していた。男性はボートの観戦歴は約10年で、競馬歴のほうが長いと話したという。

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男性によると、娘さんは毒島誠の追っかけをしており、その関係で一緒に会場を回っているという。家族で同じ競技を楽しむ様子が、喫煙所の雰囲気を和やかにしていた。

また、キャリーバッグを引く5人組の男性グループも喫煙所で意気投合していたと筆者は紹介している。筆者はその様子を、会場ならではの出会いの場として描いている。

そのグループの1人が16万舟を仕留めたとされ、筆者もご祝儀を受け取ったという。筆者はこの出来事を喫煙外交と表現し、喫煙所での交流が思わぬ縁を生んだと振り返った。

今回の話題は、競馬とボートという二つの公営競技が同じ日に熱を帯びる様子を伝えている。来場者同士が語り合う場としての喫煙所の役割も、改めて浮き彫りになった。

エリザベス女王杯とアクアヴァーナルへの見立て

筆者はエリザベス女王杯でアクアヴァーナルに注目し、G1初制覇の好機を迎えていると見立てている。X氏の言う名を残す走りに重ね、勝負をかける考えを示した。

筆者は、鳴門序盤の荒れ水面に例え、エリザベス女王杯も雨で馬場が緩む想定だと述べている。安定板を着用した水面のように、条件が変わる中での戦いを予想した形だ。

筆者は、まくられても仕掛けを我慢し、ゴール前でするりと伸びて馬券圏内に入るシナリオを描いている。これは筆者の見立てであり、結果を保証するものではない。

筆者は、来年還暦を迎える自身にとって、喫煙所での出会いが刺激になったと記している。若い世代や年長の常連との会話が、勝負に向かう気持ちを後押ししたことがうかがえる。

今回の取材的なエピソードは、鳴門ボートの安全重視の変化、往年の名選手の記憶、会場の熱気という三つの側面を一度に伝えている。開門前のわずかな時間に交わされた言葉が、競技の現在地を示す材料になったと言える。