鳥類の自慰行為：飼育環境による異常か、自然な行動か？ 英研究チームが120種を調査

進化生態学者らによる国際共同研究チームが、鳥の自慰行動の実態を大規模調査。ペット鳥だけでなく野生鳥でも広く見られる自然な行動の可能性を示唆。

進化生態学を専門とする英国ランカシャー大学のクロエ・ヘイズ氏を中心とした国際共同研究チームが、鳥類における自慰行動の本質に迫る大規模な調査研究を実施した。 この研究にはスウォンジー大学、オックスフォード大学、リバプール大学の研究者らが加わり、鳥が 自慰行為 を行う理由が、飼育環境におけるストレスからくる有害な行動なのか、それとも自然な性的行動の一部なのかを検証した。

鳥の自慰行為は、排泄と繁殖の両方に使用される開口部である「クロアカ（総排出腔）」を、枯れ枝、小枝、飼育ケージ内のおもちゃなどに擦り付ける行動として観察される。 これまでペットのインコやオウムなどのこうした行動は、不自然な飼育環境によって引き起こされる「問題行動」として捉えられ、食事内容の調整、薬物療法、ホルモン療法、場合によっては外科的な手術にまで及ぶ介入の対象となってきた。 しかし、今回の研究はこの見方を根本から見直す可能性を提示している。

研究チームはまず、科学文献の体系的調査に加え、鳥類の飼育者やブリーダーを対象としたアンケート調査を実施し、さらにオンラインコミュニティ（特に鳥類愛好家フォーラムやソーシャルメディアグループ）で報告された自慰行為の事例を収集した。 これらの多様な情報源から得られたデータを統合・分析した結果、120種に上る鳥類、および鳥類全体を22の主要な系統群に分類した場合において、広範囲に自慰行動の報告が存在することが明らかになった。 データ分析の結果、オスの鳥では約55％、メスの鳥では約36％の種において、自慰行為の記録が確認された。

英大手日刊紙The Guardianの取材に応じたヘイズ氏は、行動の性差について、「オスでは止まり木やおもちゃなどに対して体を擦り付ける、いわゆる『こすりつけ』行動が多く見られる。 一方、メスでは尾を上げ、何かに後退するように動きながらクロアカを接触させるパターンが観察される」と説明した。 本研究の特に注目すべき発見は、自慰行為の報告頻度が、飼育下の鳥よりも野生の鳥で有意に高かった点である。 従来、ペットのオウム類などの自慰は、孤独や環境の貧困、社会化の欠如といった「飼育ストレス」の産物だと広く考えられてきた。

しかしヘイズ氏は「私たちの解析では、この行動が単に飼育不備の結果ではなく、多様な生息環境に生息する幅広い鳥類に自然に見られる、適応的な行動の可能性が高いことが分かった。 ペット鳥でも、種によっては野生時と同様の頻度で自慰を行う例がある」と指摘し、従来の通説を疑問視した。 自慰行為は、時間とエネルギーを消費するだけでなく、オスの場合は精子を無駄に放出するため、一見すると「繁殖成功率を下げる非効率な行動」に見える。 にもかかわらず、鳥類に限らず多くの哺乳類などでも広く観察される理由について、研究チームはいくつかの仮説を提示している。

まず、強い性的衝動を蓄積させた個体が、即座に満足を得ることで精神的なバランスを保つ「ストレス緩和機能」が考えられる。 また、 práctica（実践）として、交尾のタイミングが来た際に、より効率的に射精できるよう身体的な習熟を図る「練習仮説」も有力だ。 さらに、精液には抗菌・抗ウィルス成分が含まれる可能性から、生殖器の衛生保持に寄与する「衛生仮説」や、社会性のある種では性的名声や支配権を示す「信号仮説」も検討されている。 本研究は、鳥類の行動理解を深めるだけでなく、動物福祉の観点からも重要な示唆を与える。

自慰行動を自動的に「異常」と決めつけず、種固有の自然行動レパートリーの一部として理解する視点が、ペット鳥の適切な福祉管理につながる可能性がある





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