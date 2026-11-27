元プロ野球選手の鳥谷敬氏が２７日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ～ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！～」に出演。プロ野球・巨人が、ドラフト１位指名の横浜高校・織田翔希投手に、松井秀喜監督が現役時代につけた「５５」を提案したことに触れた。 番組では、巨人が織田にドラ...

元プロ野球選手の鳥谷敬氏が２７日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ～ＧＯＧＯ！ Ｓｍｉｌｅ！ ～」に出演。 プロ野球・巨人が、ドラフト１位指名の横浜高校・織田翔希投手に、松井秀喜監督が現役時代につけた「５５」を提案したことに触れた。

この「５５」について、鳥谷氏は「ジャイアンツの中で、今用意できる一番いい背番号をプレゼントしたいという思いがある。 その思い。５５という番号というより、その思いを受け取ってくれるかどうかの、５５」と解説した。 これにナジャ・グランディーバが「番号の重みは分かりますけど、どうなんでしょう」と切り出し、「５５」という数字が野手の数字であることから「５５がイヤと思った時、５５にしないと世間も何か言うでしょうし。 育成プランはいいと思うが、それで気持ちを見せた方が。

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若い子のためにはややこしいことになりそう」と心配した。 鳥谷氏はさらに「分からないですけど、ピッチャーで５５番欲しいっていう人、会ったことがない」といい「ジャイアンツとして５５番は松井さん、憧れの番号なんですけど、ピッチャーで５５を付けてマウンドに上がっているイメージが湧かないんで、本人ももしかしたら、わからないですよ？１０何番が欲しいと、そうなったら、松井さんの好意を断ったみたいになったら、そうなったらやめておこうと思っちゃうかもしれない」とコメント。