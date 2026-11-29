[11.29 J1第17節 横浜FM 1-1 FC東京 日産ス] 異色のキャリアを持つ快速ストライカーがついに覚醒の時を迎えている。横浜F・マリノスFW二田理央は前半13分、持ち味の裏抜けから右足シュートを突き刺し、首位FC...

守備面では「FC東京のCBが攻撃に起点になっているシーンが分析であったので、そこをやらせないというところは自分と海那くんのタスクだった。 そこがうまくハマっていたシーンがあった」と手応えを口にした一方、攻撃面では相手対策ではなく「自分の特徴」を意識していた様子。

「ああいう背後のランは自分の武器なので、そこから得点に絡めたらと思っていた」というイメージを結果につなげてみせた。 から直接オーストリアに渡り、インスブルック、ザンクト・ペルテンでプレーした後、24年夏に浦和に加入した異色のキャリアの持ち主。 ここまで浦和、湘南では才能を開花させることはできなかったが、今夏加入の横浜FMで13試合4ゴールとキャリアハイの活躍を見せている。 それでも二田は「こうして少しずつ結果を残せているというのはあるけど、自分自身満足することはない。

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もっともっと点を決めたいし、もっともっとこのチームを勝たせたいと思っているので、それを引き続きやっていきたい」と言葉を続ける。 この日は1-1の引き分けに終わったこともあり、自身のパフォーマンスにも「ゴールを決めることはできたけど、その前で決定的なチャンスを外していたり、後半に冬一くんのクロスに入り切れなかったり、まだまだ決め切るところを決めないと。 決め切っていたら今日も勝っていたと思う」と満足せず。