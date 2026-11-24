サガン鳥栖は24日、21日のJ2第18節・仙台戦後、鳥栖サポーターとみられるSNSアカウントから「極めて不適切な投稿」があったとして、公式サイトにお詫びの声明を掲載した。 鳥栖によると、当該投稿は「ベガルタ...

鳥栖によると、当該投稿は「ベガルタ仙台ならびにそのファン・サポーターの皆様、そして東日本大震災によって被災された方々や被災地の皆様に対し、津波や東日本大震災を揶揄する内容を含むもの」だった。

クラブは豊田陽平代表取締役社長の署名入りで「このような投稿が確認されたことについて、クラブとして大変重く受け止めております。 傷つけられた皆様に対し、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

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「震災によってかけがえのない命や日常を失われた方々、今なお深い悲しみや苦しみを抱えておられる方々の心を深く傷つけるものであり、決して許されるものではありません。 このような投稿により、ベガルタ仙台の関係者の皆様をはじめ、多くの方々に多大なるご不快な思いと深い心の痛みを与えましたことを、クラブとして重く受け止めております。 サガン鳥栖は、いかなる差別的、侮辱的な言動も断じて容認いたしません。 サッカーファミリーの一員として、互いを尊重し、敬意を持って向き合う『リスペクト』の精神を何よりも大切にしてまいります」と表明した。

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また「現在、当該アカウントおよび投稿の内容について確認を進めており、事実関係を把握したうえで、クラブとして厳正に対処してまいります」と特定手続きを示唆。

「同様の事案を二度と発生させないため、ファン・サポーターの皆様への啓発活動や観戦ルール・SNS利用に関する注意喚起を一層強化し、誰もが安心してサッカーを楽しみ、応援できる環境づくりに努めてまいります。 改めまして、ベガルタ仙台の関係者の皆様、被災地の皆様、そして今回の投稿によって心を痛められたすべての皆様に、深くお詫び申し上げます」と伝えている。