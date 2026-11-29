[11.28 インカレ予選ラウンド 福岡大2-2(PK2-3)筑波大 ブラックモンブランFC] 得意の形から鮮やかなゴールを奪った。今季、Jリーグでも存在感を高めている福岡大MF芳野凱斗(4年=飯塚高/鳥栖内定)が、大学日本一...

大学とJリーグの両方でプレーする多忙な日々も、芳野にとっては充実した時間だった。

「今しかできない体験だと思うし、どっちでも試合に出られるというのは当たり前じゃない。 目の前に来る試合を全力で楽しみながらやれた期間だったかなと思う」 Jリーグでも通用するドリブルを武器に、自身の価値を高めてきた。 しかし大学生活のスタートは決して順風満帆ではなかった。 入学直後からトップチームに所属していたものの、1、2年時は思うように出場機会を得ることができなかった。

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同期に後れを取った悔しさを成長の糧にしてきた。