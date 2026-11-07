鳥取県職員松田健氏がドラマVIVANTで県PR成功 宿泊者数全国1位

TBSドラマVIVANTで県職員松田健氏が阿部寛演じる野崎守風貌でPR活動。鳥取県の8月宿泊者数は前年比37.6増の全国1位を記録し、県魅力向上に貢献した。

TBS系日曜劇場で放送されている人気ドラマ「 VIVANT 」の最終回が、8日に迎来える。同作品は単なるテレビ番組にとどまらず、ロケ地である 鳥取県 を中心に地域活性化の起爆剤となっている。中でも注目を集めているのが、 鳥取県 庁広報課の 松田健 氏（41）による独創的な県PR活動である。松田氏は俳優 阿部寛 （62）が演じる公安・野崎守に瓜二つの風貌から、「野崎っぽい人」としてSNS上で大きな反響を呼んでいる。

県職員松田健氏の野崎扮装PR戦略

松田健氏が県庁職員でありながら、劇中キャラクターの野崎守に扮した写真を継続的に投稿している。彼は学生時代から「やんわり阿部寛」と言われていた経歴が20年以上あり、その筋金入りのルックスを活かした取り組みを行っている。最終回を前に県庁への潜入取材が行われた際、松田氏は白シャツに黒のスーツ姿で、難しい表情を浮かべながらデスクワークに励んでいた。彼は前週放送の第23話、野崎が敵組織のリーダーであるリュウ・ミンシュエン（堺雅人演じる2役）に銃撃される緊迫したシーンはまだ見ておらず、自身の視聴進捗は第18話までにとどまっていることを明かした。視聴していない理由について、松田氏は最終回まで全話を視聴するには時間が間に合わないためだと苦笑いした。

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SNS投稿が観光動員数に与えた影響

松田氏の本業である広報課の仕事に加え、SNSを通じた広報活動も並行して展開する二刀流の生活が、視聴制限の理由となっていた。しかし、この地道な活動が著しい成果を上げ始めている。観光戦略課と連携したSNS戦略により、鳥取県の8月の宿泊者数は前年同月比で37.6％増加した。この伸び率は全国で1位を記録し、約11万人もの追加動員という数字的な成功をもたらした。松田氏が「県庁内でVIVANTごっこをしている野崎っぽい県職員」と題する写真を8月28日に投稿したところ、その再生回数は186万回を超えた。予想以上の反響があったことを振り返り、松田氏は「県のPRにつながるなら何でもやる」と覚悟を決めて写真を継続投稿してきた経緯を語った。監獄に閉じ込められるシーンや絶食中の場面を模した写真も公開され、その実効性が証明された。

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石川村役場から鳥取県PRへ昇格した経緯

松田氏の活動は、単なる個人趣味の域を超え、行政広報の成功事例として定着しつつある。彼は以前は石川村の職員として勤務していたが、一躍、鳥取県全体のPRを担う一翼を担う存在へと昇格した。半年前にはこのような展開になるとは思っていなかったという。続編が期待される中で、松田氏は実際に自ら姿を見せることで、鳥取県のPRに直接的かつ間接的に貢献できた手応えと楽しさを強調した。最終回を迎える節目であっても、今後もキャラクターコラボレーションを続けたいという強い意欲を、ギラギラとした眼差しで示している。このように、地域住民や職員が自発的にメディアコンテンツを活用することで、自治体のブランド価値が高まるケースが増えている。

聖地巡礼現象と地域創生の今後の展望

「VIVANT」が風を吹かした地域創生の動きは、鳥取県だけに留まらない。第2シーズンで国内ロケ地として使用されたエリアでは、ファンによる「聖地巡礼」現象が起きており、観光客の動員増に明確な影響を与えている。鳥取県内では、鳥取砂丘や日南町のJR伯備線生山駅、鳥取砂丘コナン空港、米子鬼太郎空港などがロケ地として活用され、いずれも自治体がSNSで情報を拡散させ、PR活動に結びつけた。鳥取以外にも、岐阜県や島根県などで撮影されたロケ地が聖地化しており、全国的な関心事となっている。松田氏の写真が拡散されたのが8月末であるため、宿泊者数の伸長は今後さらに期待できる状況だ。このように、テレビドラマの影響力を地域活性化に転換する新しいモデルが、鳥取県によって示されつつある。