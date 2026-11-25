FC東京FW鮎川峻が前半15分に得点し、Jリーグ新記録の10試合連続無失点を951分で阻止。FC東京は同点に追いつかれるも勝点を守ったが、首位との差を縮められた危機感を表明した。

固く閉ざされたＦＣ東京のゴールマウスをＦＷ 鮎川峻 がこじ開けた。 前半１５分、鮎川は味方の右クロスを受けようとしたが、元コートジボワールＦＷアレーに渡ったのを見て、ポジションをエリア右の方へ移動。

相手ＤＦに囲まれながらつながった球に反応すると、左足を迷わず振り抜いた。 相手のＤＦ稲村隼翔が懸命に伸ばした足も届かず、守護神の韓国代表ＧＫ金承奎（キム・スンギュ）も一歩も動けなかった。 ＦＣ東京は前節までＪリーグ新記録の１０試合連続無失点を続けていたが、鮎川の得点で記録がストップ。 連続無失点時間の記録も９５１分で止めた。

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難攻不落の壁を破ったが、「チームとして（相手の無失点記録は）そんなに意識していなかった」とサラリ。

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「首位のチームとやるには点が必要だった。 先制点は大事になってくると思っていたので、そこはチームとして良かった」と淡々と振り返った。 チームはその後逆転されるも、後半４４分にオーストラリア代表ＦＷクシニイエンギがセットプレーの流れから同点弾を決め、勝ち点を死守した。 ＦＣ東京の首位独走は防いだが、「上位との試合が続いているし、直接たたけるチャンスなので、そこに目を向けてやってきたつもり。

結果を見れば勝ち点を広げさせなかったのが強いが、中身を見るとなかなか難しい試合だった。 このままじゃダメだと分かっている」と危機感を示した。