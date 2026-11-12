魔法騎士レイアース新作、早見沙織がエメロード姫演じる

1990年代に大ヒットしたアニメ『魔法騎士レイアース』が令和の新作としてよみがえる。エメロード姫役の早見沙織は、長期愛される作品への参加責任と緊張感を明かす。

1990年代に放送され世界的な人気を博した CLAMP 原作のアニメ『 魔法騎士レイアース 』が、新作としてよみがえる。この度、世界の命運を握る エメロード姫 役として声優・ 早見沙織 が参加することが決定し、長年愛されてきた作品への重みについて語っている。（取材・文 共同通信＝高坂真喜子）

セフィーロ招喚され世界危機に立ち向かう

物語の舞台は、社会見学にやってきた東京タワーで突然、異世界「セフィーロ」に招喚される中学2年生の3人から始まる。狮堂光、龍咲海、鳳凰寺風の名を持つ3人の少女は、セフィーロの平和と秩序を祈りの力で守ってきたエメロード姫が捕われの身となり、世界に危機が訪れていることを知る。

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エメロードによって招喚された3人の少女は、果たして伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」となり、姫と世界を救うことができるのか。この問いかけを中心に、新たな物語が展開されていく。原作のCLAMPによる世界観を踏まえつつ、令和の時代にふさわしい解釈で描かれる予定だ。

原作読み込みで深みを理解し演技に挑む

エメロード姫役の早見沙織は、作品自体は子供の頃から知っていたと明かす。オーディションの前に原作を最初から最後までしっかり読み込み、お役をいただいてからももう一回読んだという。大人になってから読むと味わい方が変わり、物語の深みを感じたそうだ。

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早見は、信念を貫き互いを信じるマジックナイトたちの美しい絆や、信じる心の素晴らしさに触れた。エメロード役として、彼女の目にはこの物語がどう映っていたのか、そもそもこの世界のシステムは一体何なんだろうかと思いを巡らせた。これらの考察が演技の基盤となった。

おそらく最初はアニメから入っており、幼稚園の頃だったため細かい設定や内容は理解していなかったが、マジックナイトたちがかっこいい、かわいい、強いというシンプルな感情でワクワクしていた。発表された時は視聴者側として驚き、もし関わらせていただける機会があれば誠心誠意臨みたいと思った。

令和の新作としての緊張感と葛藤表現

実際オーディションのお話が来た時はすごくうれしかったが、合格の連絡をもらったあたりからプレッシャーを感じるようになった。多くの人に愛され、長い歴史のある作品を、一度アニメ化もされている作品をもう一度アフレコする。令和の作品として作る緊張感を強く感じたと語る。

早見は、エメロードは胸の内に葛藤、迷い、悩み、苦しみ、悲しみ、いろんな思いを抱えながら生きてきた人だと解釈した。エメロード自身が感じている思いと、この世界を自分の祈りが成り立たせているという責任との間での揺らぎがずっとある。そのバランスをどう作っていくか試行錯誤した。

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まず1パターン目を出して、もう少し抑えたパターンをやり、2パターン声を録音してみて、じゃあその間を探ろうとか、全く違う方向もやってみようなどと多角的なアプローチを取った。物語の中盤以降は特に、思いのにじませ方をいろいろ試した結果、深い演技が実現した。

信じる心とチームワークで作品を構築

早見は、「信じる心」がすごく大事なキーワードとして出てくると指摘する。人を信じたり、自分を信じたり、エメロード姫としてアフレコしていると、何が正解なのか、どの道に進むのがいいのか、自分でも混乱する瞬間があったという。その時、音響監督や一緒に物語を作るキャストの方、制作チームの皆さんとディスカッションや掛け合いをしながら一緒に作った。

自分1人で道を歩く必要はないんだなって思えたという。この作品がみんな大好きで、その人たちと一緒にものづくりをしていったら、より良いものになる、と感じられた現場だった。チームワークの重要性を改めて実感した瞬間でもあった。

早見は最近、自分の成分表みたいなものを考えていて、自分の取扱説明書をもっと理解しないといけないと感じている。寝不足が何日ぐらい続いたらパフォーマンスが落ちるかもしれない、逆にこういうものを食べるとみずみずしい感じがすると実験し、体調を万全にする方法を追求している。最終的に自分の楽さにつながっていくと信じている。