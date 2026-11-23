魔法騎士レイアースの新作TVアニメが2026年10月7日放送開始。佐倉綾音ら主要キャストの起用やCLAMP原作への忠実な改编計画など、詳細な制作情報を紹介。

魔法騎士レイアース の新作 TVアニメ が2026年10月7日からテレビ朝日系列にて放送されることが決定した。この作品は、東京タワーでの社会見学中に突如として異世界 セフィーロ へ招き寄せられた少女たちを描く。三浦唯監督による本作は、原作ファンに向けて長年の渾身の制作態勢を整え、2026年の秋に幕を開ける。

物語の舞台と魔法騎士の役割

セフィーロは伝統的に祈りの力によって平和と秩序が守られてきた土地である。しかし今、その平和を司る姫であるエメロードが捕虜となり、世界に危機が訪れている。主人公の獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の三人はエメロード姫によって招き寄せられた。

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彼女たちは伝説の魔法騎士となるべく、セフィーロの危機を救う任務に就く。エメロード姫は世界の再生を祈りながら、三人の少女に対して強大な力を授ける。彼女たちの活躍次第で、崩壊しかけた世界が救済されるかどうかが決まる。

主要キャストと制作スタッフ陣

獅堂光役には佐倉綾音が、龍咲海役には大久保瑠美が、鳳凰寺風役には高橋李依がそれぞれ起用される。エメロード姫には早見沙織が配役され、ザガート役に小野友樹、モコナ役に菊地美香、クレフ役に梶裕貴が選出された。プレセア役は加藤英美里、フェリオ役は松岡禎音が務める。

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原作はCLAMP、シリーズ構成は村越繁、キャラクターデザインは渡部里美が担当する。美術監督は安藤和丸、色彩設計は中村千穂、3D統括は菅友彦がそれぞれ役割を担っている。音響監督には阿部秀平、音楽は梶浦由記、尾澤拓実、寺田志保が制作に携わる。

制作体制と放送スケジュール

本作の制作はトムス・ミュージッククリエイティブが音楽制作を担当し、撮影監督は田村仁が編集は柳圭介ACEが務める。クリエィティブプロデューサーには朴性厚、企画プロデュースにはUNLIMIが参加している。魔神デザインと魔神メカニックディレクターは牟田口裕基が手掛ける。

2026年10月7日水曜日からの放送開始を目標に、テレビ朝日系列で全国ネットでのオンエアが予定されている。スタッフ陣は原作の精神性を重視しつつ、現代的なアニメーション技術で視覚的な魅力を引き出す準備を進めている。この新作は2026年秋のアニメシーズンにおいて、大きな注目を集めることが期待されている。

ファンへの期待と今後の展開

魔法騎士レイアースの復活は、多くのファンにとって待ち望んでいた展開である。佐倉綾音や高橋李依といった人気声優の演技によって、キャラクターの深みがより鮮明に表現されるだろう。セフィーロの危機をどのように解決するか、そのプロセスは視聴者を飽きさせない緊張感に満ちている。

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2026年10月の放送開始まで、制作状況や追加キャスト情報などが順次公開される見込みだ。テレビ朝日系列での放送は、このプロジェクトが広く国民的な支持を得るための重要な舞台となる。魔法騎士たちの活躍が、2026年のアニメ界を彩る存在となることは間違いない。