魔法使いだった私が，悪魔になり果てるまでの復讐劇――。サイバードとアニプレックスによる新作ADV「LunaReverse」について，本作の生みの親・倉増ひろと氏に話を聞いた。うごんば氏を起用した理由…

本作は，「イケメンシリーズ」などで知られるサイバードにとって初の完全新作コンソールタイトル。 シナリオは中山智美氏とC-Gardenのイチハ氏が，キャラクターデザインはうごんば氏が担当する。

対応言語は日本語，英語，中国語（簡体字・繁体字）で，世界展開を見据えたプロジェクトとなっている。 4Gamerは，2026年11月7日と8日に東京・池袋のサンシャインシティほかで開催されたアニメイトガールズフェスティバル2026（AGF2026）の会場で，本作のプロデューサー・ディレクター・原案を務める倉増ひろと氏に話を聞いた。 まだお話しできることがかなり限られているのですが，よろしくお願いします。

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きっかけからお話しすると，僕は2015年から，弊社サイバードで主に「イケメンシリーズ」の海外プロデュースを担当してきました。2025年で10年になったのですが，そのなかで，最初から世界展開を前提にしたコンテンツを作りたいとずっと思っていたんです。 もともと交流のあったソニーミュージックの方がいらっしゃって，2022年にニューヨークで開催されたイベントに，その方も僕も参加していたんです。