魔法の姉妹ルルットリリィ TVアニメ化決定 2026年春より放送開始

2026年春に放送開始が決定したTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』。小学生の風と中学生の流が魔法の力でアイドルに挑戦する物語の詳細とキャスト情報を紹介。

人気原作を基にした TVアニメ 『 魔法の姉妹ルルットリリィ 』の放送が正式に決定し、2026年春より全国の主要放送局で放映されることが明かされました。本作は姉妹の成長と秘められた魔法の冒険を描く物語であり、ファンならずとも注目が集まっています。

物語の核心 魔法の姉妹と二つのルール

主人公は、夏休みを心待ちにする無邪気な小学生の野々山風と、控えめながら努力家の中学生・野々山流という姉妹です。かつては非常に仲が良かった二人ですが、近年になって心の距離が遠のいていく状況が描かれています。

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ある日、風は不思議な宇宙船と出会い、魔法の力を授かることになります。一方で、流もまた魅力的な魔法の能力を手に入れることになり、二人ともが憧れていた大人の姿へと変身する能力を得ます。しかし、その力には二つの厳格なルールが存在します。まず、魔法を使用できる期限は1年間であること。そしてもう一つは、魔法の存在を誰にも知られてはいけないという秘密保持の義務です。

アイドルとしての活躍 キャスト陣の魅力

やがて二人はお互いの秘密を知らぬまま、それぞれがアイドルとして活動することになります。この展開により、姉妹の関係性や隠されたドラマが展開していく見込みです。主要キャラクターのキャストも発表されており、それぞれの個性が際立っています。

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野々山風と彼女のパートナーこんぺとリリィには、歌手としても活動する橘めいが起用されています。また、野々山流とましゅールル役には小鹿なおが担当。これにより、声優としての演技力と歌唱力の両方が作品に反映されることが期待されます。

そのほか、うぐいす役に七海ひろき、あずき役に茅野愛衣、神立塔子役に和泉風花、青園せな役に廣原ふう、新木あさひ役に根本京里、ミーター役に八乙女光、瀬尾翔太役に天﨑滉平、角谷久士役に橘龍丸、神立矢須王役に杉田智和、野々山桂一役に笠間淳、野々山汐役に大原めぐみ、日の浦茉莉役に遠藤綾、オリンズ役に広瀬裕也、ムッチ役に白井悠介、シロモフ役に夏吉などが声を当てます。

放送スケジュールと視聴予定の整理

本作の放送スケジュールは第1クールと第2クールの二部構成で決定しています。第1クールは2026年4月5日（日曜日）から2026年6月21日（日曜日）にかけて放映され、全12話で完結する予定です。この期間中、毎週日曜日の放送となります。

第2クールについては、2026年10月4日（日曜日）から開始されることが決まっています。第1クールで描かれた姉妹の絆や魔法の秘密が、さらに深まっていく展開が予想されます。視聴者は半年間の間隔を開けて、物語の続きを追うことになります。

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放送局と今後の展開への期待

本作はTOKYO MXやABCテレビをはじめとする全国の主要局で放送される見込みです。これにより、全国規模で多くの視聴者が作品を楽しめる環境が整います。アイドル活動と魔法の秘密を抱えた姉妹の姿が、どのように描かれていくか、大きな期待が寄せられています。

原作の魅力を活かしつつ、アニメ独自の表現で姉妹の成長と仲直りの過程を描くことが、今後の話題性を高める鍵となることが予想されます。2026年の春から秋にかけて、多くのファンが注目する作品として確立していくことでしょう。