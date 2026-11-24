プジョーのフラッグシップである新型「5008 GT ハイブリッド アルカンターラパッケージ」は、唯一無二の7人乗りSUVだった。『GQ JAPAN』ライフスタイルエディターのイナガキがリポートする。

ETCレーンを通過した後の加速車線でアクセルペダルを深く踏み込むと、新型5008は一変して力強いサウンドを上げながら加速態勢に入った。 システム総合出力145ps、最大トルク230Nmのスペックから想像する以上に、実際の加速は力強い。 3気筒ターボエンジンは中回転域から小気味よいビートを奏でながらスムーズに吹け上がり、e-DCS6がテンポよくシフトアップを重ねていく。

排気量わずか1.2リッターの過給エンジンが、車両重量1.7t超のラージSUVをこれほど軽快に本線速度まで引き上げる様子には、ダウンサイジング技術と電動アシストの進化を実感させられる。 上下をフラットにカットした専用の小径ステアリングホイールは、その上越しに21インチパノラミックディスプレイを視認するための機能的な造形である。 これにより、ドライバーは視線を大きく下げることなく、走行速度や運転支援状況を把握できる。

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スポーク部には静電容量式と物理クリックを組み合わせたスイッチ群が配置されており、ハンドルから手を離すことなく主要な車両操作を完結できる。100km/hでの定速巡航に入ると、キャビンは一転して静かになる。 エンジン回転数はトップギアの6速で2,000rpm前後を指し、耳障りなメカニカルノイズは遠のいている。 スーパーティンテッドガラスや入念な遮音処理が施されたドアシールの効果により、Aピラー周辺の風切り音や大型ドアミラーからの渦流音も低く抑えられている。

床下からのロードノイズも効果的に遮断されており、2列目や3列目の乗員とも小声でストレスなく会話ができた。 直進安定性の高さは、歴代プジョーの伝統に違わぬ骨太なものだ。2,900mmのロングホイールベースと前後のトレッド幅1,615mmがもたらすスタンスは、高速道路の轍や大型トラックを追い越す際の横風にも動じない。 路面の細かなアンジュレーションや継ぎ目を通過する際も、サスペンションがストロークの初期で衝撃の角を丸め、車体全体が路面に吸い付くようなフラットライドを提供。

かつてのフランス車に見られたような極端にソフトで揺り戻しの大きい乗り味ではなく、現代的な高いボディ剛性をベースに、しなやかに脚を動かして姿勢をフラットに保つ、洗練された乗り味である。 センターコンソールに配置されたシフトセレクターは、指先だけで操作できる小さなトグルスイッチ式を採用している。 従来のレバー式を廃止することでスペースを生み、コンソール周りの収納容量拡大に貢献。 Pレンジへの移行は独立したボタンで行う設計となっており、シフトミスを誘発しにくい。

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ロングツアラーとしての資質をさらに引き上げているのが、標準装備される先進運転支援システム（ADAS）の完成度だ。 ステアリング左側のスイッチで「アクティブクルーズコントロール（ストップ＆ゴー機能付）」と「レーンポジショニングアシスト」を起動すると、車両は高い精度で車線中央をトレースし始めた。 白線や黄線の認識は素早く、緩やかな高速コーナーでも不自然なカクつきのない滑らかなステアリング制御を行ってくれる。

先行車への追従制御も自然で、前走車が車線変更で減速した際のブレーキングや、前方がクリアになった際の加速も、熟練ドライバーのようにジェントルだ。 高速道路を降り、伊豆の険しい山岳路へと針路を取る。 アップダウンが連続し、中低速コーナーがタイトに入り組んだワインディングロードは、全長4.8mを超える7人乗りSUVにとっては本来不得手とされるステージだ。 サスペンション形式は、フロントがマクファーソンストラット式、リアがトーションビーム式と、プジョーが得意とするレイアウトを踏襲。

近年の競合モデルがリアにマルチリンク式を採用する例が多い中、あえてトーションビームを選択したのは、軽量化と室内空間・荷室容量の確保を両立させるための合理的な判断だ。 高速域での走行中、ルーフエンドに備わる大型のリアスポイラーが車体後方の気流を整え、空気抵抗の低減と直進安定性の確保に寄与する。 水平基調のブラックガーニッシュに内蔵されたリアコンビネーションランプは、後続車に車幅を正確に認識させる役割を果たす。 もっとも、形式は簡素でも、セッティングの熟成度は高い。

リアのビーム自体の剛性とトレーリングアームのブッシュ特性を入念にチューニングし、ダンパーの減衰力を伸び側と縮み側で緻密にコントロールすることで、左右のタイヤが路面の凹凸を独立して受け流すかのようなしなやかさを実現している。 ドライブモードを「ノーマル」から「スポーツ」へと切り替えると、メーターのグラフィックが赤基調へと変化し、パワートレインとステアリングの制御が引き締まる。 アクセルレスポンスは一段と鋭くなり、e-DCS6はギアを一段低めに保持してトルクバンドを維持しようとする。

同時に電気モーターがコーナー脱出時にすかさずアシストするため、勾配のきつい登り坂でも排気量の小ささを感じさせないトラクションが立ち上がる。 タイトなコーナーへのアプローチでステアリングを切り込むと、小径ステアリングの効果もあってノーズがドライバーの視線どおりにイン側へと入っていく。 ワイドなスタンスが功を奏し、ロールの発生スピードは穏やかで予測しやすい。 グラリと唐突に傾くような不安感はなく、外側のサスペンションがストロークを活かしてしなやかに沈み込みながら、四輪の接地をしっかり保ち続ける。

コーナーの途中に舗装の荒れた継ぎ目や段差があっても、リアタイヤがバタついてラインを乱すような挙動は見せず、路面をいなして駆け抜けていく。 センターコンソール手前に配置されたドライブモードセレクタースイッチは、ドライバーの意思で車両の動的特性を変更するためのデバイスである。 これを操作することで、ハイブリッドシステムの出力特性や、e-DCS6トランスミッションの変速タイミング、電動パワーステアリングのアシスト量が統合制御され、市街地の巡航から山岳路での登坂まで、シーンに合った走行モードを呼び出せる。

下り坂でのブレーキングでも、フロントのベンチレーテッドディスクとリアのディスクブレーキは頼もしい制動力を発揮。 回生ブレーキと油圧ブレーキの協調制御はよく調律されており、ペダルを踏み込んだ初期のタッチから踏力に応じた制動力の立ち上がりまで、違和感のないリニアなフィールが保たれている。 ステアリング、ペダル、シートを通じてクルマの挙動と路面状況がよく伝わってくるため、これが3列シートのファミリーSUVであることをしばし忘れ、運転そのものを楽しむことができた。

長時間のワインディング走行を終え、道の駅に立ち寄って日常的な使い勝手と安全装備の細かな機能を確認した。 衝突被害軽減ブレーキである「アクティブセーフティブレーキ」は、昼夜を問わず歩行者や自転車を検知し、衝突の危険が迫ると段階的な警告と自動制動を行う。 また、万が一の衝突時に2次衝突の被害を軽減する「ポストコリジョンセーフティブレーキ」や、車線逸脱をステアリング操舵支援で防ぐ「レーンキープアシスト」も備わる。

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駐車場から後退で出庫する際に、左右後方から死角に進入してくる車両や歩行者を検知して警告する「リアトラフィックアラート」は、全長の長い5008にとって商業施設の駐車場などで役に立つ。 21インチディスプレイの右側、メータークラスター領域には、ドライバーが必要とする情報が整理されて表示される。 中央にはデジタル速度計とアクティブクルーズコントロールの設定速度、周囲にはレーンアシストの稼働状況やエネルギーフローがグラフィカルに配置されている。 キャビン内のユーティリティも、よく考えられている。

センターコンソール下部には左右両開きのアームレスト付き大型ボックスが用意されており、内部には深さのある保冷機能付きスペースを確保。 ペットボトルや小物をゆったりと収納できるほか、センターコンソール前方と後席足元には合計4個のUSB-Cポートと2個の12V電源ソケットが分散配置されている。 ドアポケットも前後ともに大型のボトルが収まる容量が確保されており、ファミリーでのロングドライブでも車内が散らかりにくい。

エアコンの除菌・脱臭フィルターやクリーンエア機能も充実しており、花粉やPM2.5の侵入を抑えて車内環境を清浄に保つ。6スピーカーから構成されるオーディオシステムは標準装備ながらチューニングがよく、アルカンターラやテキスタイル素材が車内の反響音を適度に吸収するため、ヴォーカルやアコースティック楽器の響きも心地よく聴かせる。 あらためて価格に目を向けると、車両本体価格は¥5,990,000、試乗車のように経済変動調整額を含めたベース価格が¥6,140,000、そしてボディカラーやフロアマット、ドライブレコーダー、ETCなどを加えた総額で¥6,339,070だ。

日本市場における3列シートSUVを見渡すと、輸入車ではメルセデス・ベンツ「GLB」やボルボ「XC90」などが挙げられる。 しかし、メルセデスGLBで同等の先進安全装備やインテリア、3列目空間を求めれば、乗り出し価格は700万円台後半から800万円近くに達する。 フォルクスワーゲンの最新世代も価格の上昇傾向が著しい。 国産ではマツダ「CX-80」などがライバルとなるものの、新型5008の個性的なエクステリアデザイン、アルカンターラを用いたインテリアの艶っぽさ、小径ステアリングが生み出す軽快なハンドリングは、国産モデルとは異なる独自の魅力だ。

さらに見逃せないのは、このモデルがバッテリーEV（BEV）ではなく、48Vマイルドハイブリッドという現実的で使い勝手のよいパワートレインを選択している点だ。 欧州では完全電動のe-5008もラインナップされているが、日本国内の充電インフラの整備状況や、週末に家族でロングドライブへ出かけるユーザーの心理的ハードルを考えれば、自宅に充電設備がなくても給油だけでWLTC 18.4km/Lの低燃費を享受できるハイブリッドモデルは、現実的な選択と言える。

標準装備表を見ても、マトリックスLEDヘッドライト、21インチパノラミックカーブドディスプレイ、ChatGPT対応の音声コントロール、アルカンターラパワーシート、前後シートヒーター、ステアリングヒーター、3ゾーンエアコン、ハンズフリー電動テールゲート、そして充実したADAS群まで、他銘柄であればオプション扱いとなることも多い装備が、すべて最初から標準で組み込まれている。 追加で選択する必要があるのは、実質的に好みのボディカラーとフロアマット類くらいである。

この明朗なパッケージングは、実質的なコストパフォーマンスにおいて同クラスの輸入SUVの中で頭ひとつ抜けているだろう。