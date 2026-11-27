イタリア・ヴェネツィア生まれの桃のカクテル「ベリーニ」は、甘美な薄桃色を用いたご当地の画家ジョヴァンニ・ベッリーニ（１４３０年ごろ～１５１６年）に由来する。牛ヒレ生肉の薄切りを使った前菜「カルパッチ…

イタリア・ヴェネツィア生まれの桃のカクテル「ベリーニ」は、甘美な薄桃色を用いたご当地の画家ジョヴァンニ・ベッリーニ（１４３０年ごろ～１５１６年）に由来する。 牛ヒレ生肉の薄切りを使った前菜「カルパッチョ」も、ベッリーニと同時代の画家で鮮烈な濃赤色を多用したヴィットーレ・カルパッチョから名付けられたという。

アドリア海の豊かな恵みに育まれた都市の画家たち。 その作品に、美術と食の結びつきを見いだすのは難しいことではない。 パオロ・ヴェロネーゼ（１５２８～８８年）らが描いた、聖書の主題ながら享楽的な饗宴（きょうえん）画中の料理や食器、瑞々（みずみず）しい果実は、五感を悦（よろこ）ばせるものだろう。 食べ物単体を主題とした静物画が絵画ジャンルとなったのは１７世紀以降である。

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ベッリーニらが活躍した１５世紀後半から１６世紀初頭には、花や果物などの静物はキリスト教絵画に持物（じもつ）（人物を示す象徴的モチーフ）として添えられていた。 だがそれらの細部に着目すれば、象徴性をはらむ宗教美術特有の食事の意味がたちあらわれてくる。 キリストの復活した日曜日に２人の弟子がエマオという村へ赴く途上、１人の巡礼者と同行することになる。 村に到着した夕食の折、同行者がパンを裂いて分け与えると弟子たちの目が開け、その人がイエスであることに気づく。