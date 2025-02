鬼武者 Way of the Sword、主人公は宮本武蔵！シリーズで初のメイン

2025年2月13日にソニー配信イベント「State of Play」で、『鬼武者 Way of the Sword』の主人公が「宮本武蔵」であることが発表されました。シリーズで「武蔵」が登場するのは今回が初めてではありません。2003年に発売された『鬼武者 無頼伝』ではプレイアブルキャラクターとして登場しており、2022年のNetflix配信アニメ版「鬼武者」では主人公に抜擢されています。

『 鬼武者 』シリーズの最新作『 鬼武者 Way of the Sword』は、2025年2月13日に放送予定の ソニー 配信イベント「State of Play」で、主人公が「 宮本武蔵 (以下、武蔵)」であることが明かされました。 しかし、同シリーズで「武蔵」が登場するのは今回が初めてではありません。すでに主役から ゲーム のプレイアブルキャラクターとして登場しているのです。 まず、「武蔵」が初登場したのは、2003年に発売された『 鬼武者 無頼伝』です。この作品は、「大乱闘スマッシュブラザーズ」のようなマルチ対戦アクション ゲーム です。ストーリーは本編ほどボリュームはありませんが、多くのキャラクターが参戦しており、「武蔵」もプレイアブルキャラクターの一人です。他にも、「佐々木小次郎」や、同社の別シリーズ作品からの「ロックマンエグゼ」や「ロックマンゼロ」まで登場する、一風変わった ゲーム です。 そして時間をおいて、2022年にはNetflixで配信された アニメ 版「 鬼武者 」で、「武蔵」が主人公に抜擢されましたが、声優は『 鬼武者 無頼伝』と同じく「大塚明夫」氏です(『 鬼武者 Way of the

Sword』の「武蔵」は「細谷佳正」氏が声優を担当します)。 『鬼武者 無頼伝』、『鬼武者』アニメ版、『鬼武者 Way of the Sword』それぞれの「武蔵」が、「声優」もしくは「フェイスモデル」という共通点を持っているため、最新作で3タイトルの関係が明かされるかにも注目が集まっています





鬼武者 Way Of The Sword 宮本武蔵 鬼武者 無頼伝 アニメ State Of Play ソニー

