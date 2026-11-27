King ＆ Princeの髙橋海人がソロアーティスト名義「KAITO」として、12月3日発売の音楽・ENTERTAINMENT専門誌『Depth EDITION 16』（シンコーミュージック・エン…

12月3日発売の『Depth EDITION 16』表紙を飾るKAITO King ＆ Princeの髙橋海人がソロアーティスト名義「KAITO」として、12月3日発売の音楽・ENTERTAINMENT専門誌『Depth EDITION 16』（シンコーミュージック・エンタテイメント）の表紙に登場する。

King ＆ Princeとして音楽活動を中心に、俳優、アーティストとしても活躍する髙橋。 グループ楽曲の作詞作曲や振付も手がけるなど、目を見張る高い表現力を発揮しており、10月5日には「KAITO」として1stデジタルシングル「swim? 」をリリースしソロ音楽活動を開始した。 11月25日に1st EP『SALT BOY』をリリースしたが、その中身は髙橋の素顔に迫った裸の表現だった。 潜在的なクリエイティブ力と飾ることのないありのままの素顔を融合し、「King ＆ Princeがあるからこそ、今の自分が在る」と語るKAITO。

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同誌では、そんなグループへの敬意と深い愛、そして自身を支えてくれるファンも含め“仲間”と呼ぶ髙橋の声を記す。 髙橋が日本人初のグローバルブランドアンバサダーを務めるエトロの全面協力により、同ブランドでコーディネートしたグラビアも披露。 また、現在全国のPARCOで開催中の個展『不思議なセロル展 created by 髙橋海人』についても聞いた1万6000字インタビューも掲載する。 裏表紙・巻末特集にはLANYが登場。