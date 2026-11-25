元HiHi Jetsのメンバーで実業家の髙橋優斗が25日、都内で行われた『横浜バニラ 新ブランド発表会 勇往邁進 2026』に登壇。その後囲み取材に参加した。

元HiHi Jetsのメンバーで実業家の髙橋優斗が25日、都内で行われた『横浜バニラ 新ブランド発表会 勇往邁進 2026』に登壇。 その後囲み取材に参加した。

“CEO”として堂々たるプレゼン力を発揮した髙橋だが、報道陣の前に立つのは久々だったそう。 「やっぱりスイッチは入りますね。 カメラを向けていただいた瞬間に…あるんだなぁと思いました。 カメラが回ると堂々とする。

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会社でももはや、ずっとカメラを回してほしい（笑）」と冗談めかし「最後は“任せろよ”というスイッチが入りました」と頼もしい笑顔を見せた。 経営者としてうれしいことは「すごく考えて準備していたものが世に発表できて、大きな反響をいただけた瞬間がまずうれしい瞬間。 それ以上にネットの声などブランド全体で満足してくれる好評の声をいただけてそれが続くとものすごくうれしいです」とし、「商品の良さ、一個一個のストーリーが伝わっているときやそれがはまっていく時、すごくやりがいになっている」と喜ぶ。

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また「日々向き合わなきゃいけない問題がたくさん起きるなかで、人同士が協力してやっているとどうしてもミスとかもあるし、そういうのを一個一個対応していくと落ち込むときもあるのですが（商品を）出した瞬間にこう…そのときに出るやりがい。 今の言葉で言うとドーパミン？ 」とニヤリ。 「ドパ経営者。 ドパ経。 ドパドパ経営していきたいと思います」と意気込んだ。