髙橋ひかるさんがリスブランの新アンバサダーに就任！EXITと共に語る守りと攻めのスキンケア哲学

株式会社アクシージアのブランド「リスブラン」の新アンバサダーに髙橋ひかるさんが就任。イベントにはEXITの二人も登壇し、ゆらぎ肌へのアプローチと「守りと攻め」のケアについて盛り上がりを見せました。

株式会社アクシージアが展開する スキンケア ブランド、 リスブラン の新アンバサダーに俳優・モデルとして多方面で活躍する 髙橋ひかる さんが就任しました。 これを記念して2026年5月21日に開催された就任イベントでは、ブランドの世界観を体現する リスブラン カラーの衣装に身を包んだ髙橋さんが登壇し、新WEBCM「私、ゆらぎません！

」篇が初公開されました。 このCMでは、日々の生活の中で変化し続けるゆらぎ肌に悩む女性の姿を、髙橋さんが分身して演じるというユニークな構成となっており、至近距離での素肌撮影など、美しさとリアリティを追求した演出が盛り込まれています。 髙橋さんは撮影を振り返り、普段以上に緊張感があったものの、十分な休息を取り万全のコンディションで挑めたことを明かし、自身の肌悩みへの共感と共に、リスブランを通じて強くまっすぐに毎日を楽しみたいという前向きな想いを語りました。 イベントのハイライトとなったのは、お笑いコンビEXITのりんたろー。

さんと兼近大樹さんをゲストに迎えて行われたトークセッションです。 テーマは、リスブランが掲げるコンセプトである「守りと攻め」について。 美容男子として知られ、日常的に8種類ものスキンケアを使い分けるりんたろー。 さんは、紫外線などの外的刺激による肌のゆらぎという切実な悩みを告白しました。

特に大事な撮影日の前夜に、いつものケアで現状を維持する「守り」を選ぶか、スペシャルケアで劇的な改善を狙う「攻め」を選ぶかという究極の選択に対し、りんたろー。 さんは迷わず「守り」を選択。 積み上げてきた知見に基づき、リスクを避けて安定した状態を維持することが最善であるという持論を展開しました。 一方の兼近さんは、話題のレチノール成分への強い関心から「攻め」を選択し、植物性レチノールを配合しつつ肌を守るというリスブランのハイブリッドなアプローチに絶賛しました。

この対照的な二人の視点に、髙橋さんも加わり、軽快な掛け合いで会場を沸かせました。 さらにトークはスキンケアから人間関係や人生観へと広がり、好きな人へのアプローチにおける「守り」と「攻め」についても議論が及びました。 結婚し父親となったりんたろー。 さんが、現在は家族を守る「鉄壁の要塞」のような守りの姿勢であると語る一方で、髙橋さんは、人間関係においてはまず守りから入り、徐々に攻めに転じるのが理想的であるというバランス感覚を披露。

また、リスブランの製品ラインナップの中でも、特に新製品のマイルド クレンジングウォーターを推奨し、クレンジングによる負担を軽減しながらも汚れをしっかり落とすことができる点に大きな魅力を感じていると述べました。 りんたろー。 さんも、肌が弱っている時でも安心して使える製品であることを強調し、美容愛好家の視点からブランドの使いやすさを高く評価しました。 リスブランというブランドは、1977年の誕生以来、肌が本来持っている自然な力に着目し、誠実な成分選びにこだわり続けてきました。

製品のベースとなるのは、日本一の名水の里として名高い八ヶ岳山麓の自社工場で、地下200メートルから汲み上げられた極めて清らかな天然水です。2024年には、アクシージアが持つエステ品質の技術を融合させた、敏感肌向けのエイジングケアラインを導入。 次世代成分として注目を集める3種の植物性レチノールをキー成分とし、アミノ酸ミネラル複合成分を配合することで、刺激を避けたい方や季節の変わり目に肌が不安定になりやすい方へ、納得感のある攻めの選択肢を提供しています。

また、2026年6月には、洗うたびに肌コンディションを整えるという新コンセプトの洗顔アイテム2種をラインアップに加え、トータルケア体制をさらに強化しています。 イベントの締めくくりに、髙橋さんは、応援に駆けつけたEXITの二人やブランド開発に携わるスタッフの想いを背負い、毎日を懸命に生きる多くの人々をリスブランを通じて応援していきたいと決意を語りました。

髙橋さんは2014年の国民的美少女コンテストグランプリ受賞後、映画やドラマで着実にキャリアを積み、現在はファッション誌Oggiの専属モデルとしても活躍するなど、その影響力を広げています。 また、ゲストのEXITも、ルミネtheよしもとでの単独ライブ成功やアパレルブランドのプロデュースなど、芸人の枠を超えた活動を展開しています。

美しさと誠実さを追求するリスブランと、現代のアイコンである髙橋ひかるさんのタッグが、多くの女性たちの肌悩みに対する新たな解決策を提示し、自信を持って毎日を過ごせるライフスタイルを提案していくことが期待されます





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