高齢者雇用の拡大がもたらすメリットと課題：介護現場の実例から考える持続可能な働き方

少子高齢化に伴う労働力不足を背景に、シニア世代の雇用拡大が注目されている。介護施設での業務細分化の実例を通じて、高齢者雇用の双方のメリットと安全対策の重要性を考察する。

少子高齢化が進む現代日本において、 シニア世代 の労働力としての期待が高まっている。 働く高齢者にとっては生きがいの創出や収入・健康維持に、企業側は人材不足の解消や熟練スキルの活用につながるなど、双方にメリットがある。

しかし加齢に伴う身体機能の低下に配慮し、業務の細分化など高齢者が就労しやすい環境を整備することは社会全体の課題である。 専門家は柔軟な働き方の提案や中長期的な改革を提唱している。 慢性的な人手不足に悩む介護業界では、約3年前から業務の細分化を図り、働く意欲のある高齢者を採用する動きが見られる。 大阪市阿倍野区の介護老人保健施設「美富士苑」はその一例で、シーツ交換や掃除など身体的な負担が少ない業務をシニア世代が担当している。

現在、70代のスタッフ6人が従事しており、施設長の岡﨑義仁氏は「介護職員への負担が減り、利用者と関わる時間が増えた」とメリットを語る。75歳の石倉みどりさんは「働くことで社会とのつながりが持てる。 働く一番の目的はお金ではなく、人とのかかわりだ」と話す。 シニア世代のスタッフは利用者と年齢が近いこともあり、活発なコミュニケーションにつながっているという。 一方で、過去には業務中に脚立から転落してけがを負う事故も発生しており、岡﨑氏は「けがに至らない場合でも腰痛などの不調が出やすい。

長く働いてもらうためにも、無理をさせない環境は不可欠だ」と precaution を呼びかけている。 高齢者雇用の拡大は社会に新たな活力をもたらす一方で、安全対策や健康管理の徹底が持続可能な運用の鍵となる。 今後は企業や施設における柔軟な勤務体制の構築と、高齢者自身の健康維持支援の両輪で、安心して働き続けられる環境を整える必要がある。 労働力不足という構造的課題に対し、多世代共生の働き方を模索することは、地域コミュニティの活性化にもつながる重要な政策課題となっている





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