高須克弥氏、新著『高須の遺言』で闘病と詐欺被害を明かす

高須クリニック統括院長の高須克弥氏が、全身がん闘病中の現状と過去に遭った巨額詐欺事件を明かした新著『高須の遺言』を刊行した。生涯現役を掲げる姿勢と、だまされることへの哲学的な解釈を語っている。

美容整形業界の第一人者であり、 高須クリニック の統括院長を務める 高須克弥 氏（80）が、自身の壮絶な半生と独自の死生観を綴った新著『 高須の遺言 』（ 講談社 ）を上梓した。氏は 全身がん を公にしている現状も隠さず、現在も闘病中であることを明らかにした上で、本書を通じて波乱万丈な人生を振り返っている。

だまされても面白い高須流の生き方

高須克弥氏は、これまでに数多くの詐欺やトリックにかかってきた経験を「だまされても面白い」と前向きに捉えている。過去の人生を振り返り、だまされているうちにうまくいってしまったケースが多いと述べ、「嘘から出たまこと」という言葉で自身の幸運を表現した。

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氏はあっけらかんと笑いながら、香ばしい人物から持ち掛けられた儲け話が数知れずあったと明かす。自身の面白がりな性格が影響しており、二人きりで話を聞くとついつい乗ってしまう傾向があるという。「やっぱり僕はワクワクするような楽しいことが好きなんだよね」と話すように、詐欺師のような人たちのトークの面白ささえも愛している。

巨額の地面師詐欺事件に遭遇

過去には、巨額の地面師詐欺事件に巻き込まれた経験もある。当時、新宿の韓国街にある大きい病院を買わないかという誘いがあり、いかにもありそうな話として舞い込んできたという。実際に現地を訪れ、案内役の人間から「再開発するより、まじめに病院を続けてくださる人に買っていただきたくて」と説得を受けた。

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しかし、それは完全に地面師詐欺であったことが後に判明した。高須クリニック統括院長として大手病院の買収話に飛び付くところだったが、結果的に資金を奪われる危機を味わった。この出来事は、氏が「2人とかで会って話すと、ついつい乗っちゃう」と自省する原因の一つとなった。

政治家への怒りと生涯現役の姿勢

本書では、数々の炎上やスキャンダルに加え、「裏切り者」と断じた有名政治家への怒りも語られている。高須氏は病気に負けず、「生涯現役」を掲げてエネルギッシュに活動を続けている。その不屈の精神と、周囲を巻き込むようなエネルギーは、医療現場だけでなく、出版界や社会全体にも影響を与えている。

『高須の遺言』は、単なる回顧録にとどまらず、現代社会における詐欺の手口や、人間不信に陥らないための心理的アプローチとしても読み解ける一冊となっている。全身がんという死と隣り合わせの状況にもかかわらず、前向きなメッセージを発信し続ける高須克弥氏の姿は、多くの患者や医療関係者に希望を与えている。