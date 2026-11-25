日本品質保証機構（JQA）は、2026年11月26日（木）～27日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ハイウェイテクノフェア2026」に出展すると発表した。

インフラの老朽化が深刻な問題となる中、点検や修繕などの予防保全の重要性が高まっている。

「ハイウェイテクノフェア2026」は、高速道路事業への社会的理解を広めることを目的に、2日間にわたり過去最大規模で開催される。 高速道路の建設・管理に関する技術の普及と活用を推進するため、「調査・点検・診断・モニタリングシステム」「土工・橋梁・トンネル・舗装等」「安全施設・標識・規制機材等」「施設関係（照明、通信、電機、機械、環境技術等）」の4分類で、387社の出展者と各種製品・技術が一堂に集まる。

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JQAの展示ブース（小間番号：A-070、西1ホール）では、同機構が保有する試験設備をはじめ、高速道路などのコンクリート構造物の補修時に求められる品質・性能の確認試験について、パネルや供試体を用いて紹介する。 また、NEXCO試験法に基づく試験やその他補修材料試験の相談、ISO/IEC 17025に基づく工事用材料試験業務の紹介も行う。 JQAは1957年の設立以来、日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関として活動している。

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ISO 9001やISO 14001をはじめとするマネジメントシステム認証では国内最大級の実績を持ち、計測器の校正や電気製品・医療機器の試験・認証、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラル関連の審査・評価など幅広いサービスを提供している。