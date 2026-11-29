Amazon.co.jpのブラックフライデー先行セールで、Dimensity 8500-Ultraと6500mAhバッテリーを搭載したXiaomiのSIMフリースマートフォンが16％オフの7万9980円で販売中だ。100Wの急速充電にも対応する。

「Xiaomi POCO X8 Pro（12GB＋512GB）」 本製品は、メモリ12GB、ストレージ512GBを備えたSIMフリーのスマートフォンだ。 ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの回線に対応する。

ディスプレイは6.59型の1.5K解像度の有機ELで、リフレッシュレートは120Hzだ。 IP68の防塵（じん）・防水性能も備える。 プロセッサにはTSMCの4nmプロセスで製造されたDimensity 8500-Ultraを採用し、全てのコアを高性能コアとする設計で最大3.4GHzで動作する。 AnTuTu V11のスコアは228万3558に達するという。

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CPUやGPU、メモリの周波数を統合して制御する「WildBoost Optimization」により、高負荷なゲームでも安定したフレームレートを維持しつつ、消費電力を抑えるとしている。 バッテリーはシリコンカーボン素材の採用により6500mAhの大容量を実現した。100Wの「ハイパーチャージ」に対応し、約48分で100％まで充電できるとしている。27Wのリバース充電にも対応し、他の機器へ給電するモバイルバッテリーとしても使える。 メタル製のミドルフレームを採用し、着信や通知時には8色から選べるRGBライトが点灯する。