高見亨介がセブでTKO勝利 世界2階級制覇へ再発足

元WBA王者の高見亨介がフィリピン・セブでTKO勝ち。11かぶりの再起戦で戦績を11勝9KO1敗に改め、世界復帰への意気を新たにした。

元WBA世界ライト フライ級 王者の 高見亨介 （24）＝帝拳＝が、フィリピン・セブ島での再起戦から一夜明けた15日、成田空港着の航空機で帰国した。 世界2階級制覇 へ向けた再出発を果たし、新たな決意を表明している。高見は空港で「また世界に向けて発進していく。世界チャンピオンに返り咲く姿を、みなさんに見せたいと思っています」と語った。

過酷な環境で得た成長の実感

高見は控室の広さを笑みに例え、試合会場だったフエンテ・オスメナ・サークルの状況明かした。屋外の公園に設営されたリングは囲いもなく、砂利が多く、地元の子供たちが至近距離で写真を撮るなど異様な雰囲気だった。ビザの問題で急きょフィリピンに変更されたこの試合は、出発約1週間前にセブでの開催を告げられた。

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気温は約30度で海沿いの湿気が重なり、アップの段階から汗が噴き出したという。屋外での試合を知ったのは試合前日で、開始時間も当初の予定より約2時間遅れた。高見は「自分自身強くなれた。いろんなものに対応できるようになれた」と"成長"を実感している。

6回1分14秒TKO勝利で戦績更新

世界王座陥落から11か月ぶりとなった再起戦は、52.6キロ契約8回戦でモヘレデン・カリボ（28）＝フィリピン＝と対戦。30度近くの気温を考慮し、序盤からアグレッシブに攻めた。高見は「長くはやっていられないなと思った」と話し、2回に左ボディーでダウンを先取した。

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6回にはコーナーに詰めて連打を浴びせ、2度目のダウンを奪取。「心も折れかけていたので、ここは絶対に決めないといけない場面だなと思って仕掛けた」。再開後も攻撃の手を緩めず、連打から右クロスを合わせると、カリボの腰が落ちたところでレフェリーが試合を止めた。

結果は6回1分14秒TKO勝利で、高見のプロ戦績は11勝（9KO）1敗となった。高見は「倒しにいこうとして、しっかり仕留め切れたのは良かったなと思います」と語り、トップレベルの選手相手にも戦えるようボクシングの幅やバリエーションを伸ばしたい考えを示した。

王座陥落からの長い回復プロセス

高見は昨年12月、WBO王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）との王座統一戦に敗れ、WBA世界ライトフライ級王座から陥落。プロ初黒星を喫した。今年4月にはフライ級転向初戦として前IBF同級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）との対戦が決まっていたが、計量前夜にインフルエンザによる体調不良で中止となった。

ようやくたどり着いた再起の舞台は想定外の連続だったが、リング上の感触は格別だった。高見は「8オンスで殴り合う感覚は試合でしか味わえないが、6ラウンドを戦ってその勘もしっかり取り戻せた」と振り返った。久々に試合の緊張感を味わえたことも自信につながったという。

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次なるステップと世界復帰への意気

現在、高見はフライ級でWBA1位、WBO6位、WBC7位、IBF9位にランク入りしている。10月にはセルヒオ・メンドーサ・コルドバ（メキシコ）がWBA・WBC同級統一王者リカルド・サンドバル（米国）を5回TKOで倒し、同級王座を獲得。WBO王者アンソニー・オラスクアガ（27）＝米国、帝拳＝も6度目の防衛に成功している。

高見はオラスクアガの試合について「最終ラウンドでしっかり勝負を仕掛けられるのはさすがだなと思った」と評しつつ、「トニーとは絶対戦いたくないです。僕の親が心配しちゃうので（笑）」と冗談を交えた。今フライ級が動いている中で、チャンスをものにできるよう日々頑張りたいと語った。

高見は「長い間、自分のボクシングを見せられていなかったので、昨日しっかり倒し切る試合を見せることができて、自分の中でひと仕事したなとは思っています。ただ、もちろん満足はしていません」と断言し、「早く日本の皆さんに試合を見せたいという気持ちが強いですね」と次のステップを約束した。さらに生活や態度から見直し、全てを律して精進していく考えを示している。