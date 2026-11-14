高見亨介、フィリピンでTKO勝利 再起戦は6回1分14秒KO

元WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介が11月14日、フィリピン・セブでモヘレデン・カリボと対戦し、6回1分14秒TKO勝ちを収めた。インフルエンザやビザ問題を経ての再戦勝利。

元 WBA世界ライトフライ級 王者である 高見亨介 （24歳、帝拳）が、再起戦で勝利を収めた。11月14日にフィリピンのセブ市で行われた試合では、 モヘレデン・カリボ （28歳、フィリピン）を6回1分14秒のTKOで下した。この試合は52・6キロ契約のノンタイトル8回戦として実施された。

勝利の舞台となったのは、セブ市内のフエンテ・オスメナ・サークルである。高見亨介は試合開始から積極的な攻めで相手を追い込み、6回戦中にTKO勝利という結果を導き出した。帝拳ジムの公式サイトがこの戦果を伝えたことで、ファンの安堵と喜びが広がった形だ。

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高見亨介の直近成績と転落劇

高見亨介の直近の活躍は記憶に新しい。2025年7月、彼はWBA世界ライトフライ級王者エリック・ロサ（ドミニカ共和国）と対戦し、10回TKO勝ちを収めて世界王座の獲得に成功していた。その後、同年12月にはWBO同級王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）との統一戦に挑んだ。

しかし、その統一戦の結果は1―2の判定負けだった。高見亨介はこの試合で王座陥落という結果を喫しており、王者としての地位を維持することは叶わなかった。その後、フライ級への転向を表明し、新しいステップへの準備を進めてきた経緯がある。

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試合キャンセルの原因と変更経緯

今回のフィリピンでの試合は、いくつかのトラブルを乗り越えて実現したものだった。当初、高見亨介は2026年4月に元IBF同級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）との再起戦を予定していた。しかし、試合前日に高見がインフルエンザを発症したため、試合はキャンセルせざるを得なかった。

インフルエンザからの復活後、高見亨介は米国での試合開催を計画していた。具体的にはカリフォルニア州カーソンでの興行が目指されていたが、ここで新たな障壁が立ちはだかった。高見のビザの都合が悪く、カーソンでの試合は再びキャンセルとなった。

ビザの問題により米国での開催が不可能になったため、高見亨介の側は代替案を模索していた。その結果、同日に興行が行われることが決まっていたフィリピンでの試合への切り替えが決定した。急な変更ながらも、対戦カードとしてモヘレデン・カリボとの対戦が組まれることになった。

セブでの勝利が示す今後の展望

このTKO勝利は、高見亨介が復帰戦を無事に終え、次のステップへ進むための重要な基盤となった。インフルエンザやビザ問題といった外部要因による試合キャンセルが2回に及んだが、最終的にリング上でその実力を証明したことになる。

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現在、高見亨介はフライ級で活動を進めている。今回のモヘレデン・カリボ戦での勝利により、彼は再起に成功したと言えよう。次なるステップとして、どのような対戦相手が待ち受けているのか、あるいは階級でのランキングでの順位はどのように変化するのか、注目が高まっている。