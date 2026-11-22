革製品の魅力は高級感だけではない。留め具なしで閉じる薄い財布、パンツのポケットに収まる長財布、平たく畳める革のバッグ。どれも、革という素材でなければ成立しない仕掛けで作られているのだ。5年半続いた連載の最終回は、筆者が何年も愛用してきた財布とバッグから、革製品が“新しいアイデアの実験場”になる理由を探る。（1/2 ページ）

世の中には、素材として、皮革で作らなければ実現できない機能というものがある。 よく、革財布などを紹介したとき、「これビニールとかPPとかなら買うのに、革だと高くて」みたいなことを言う人がいて、まあ、それが間違っていないこともあるけど、多くは、革で作る方が安いし、革という素材と機能が一体になっているケースが多い。

高級感のために革が使われているとは限らないのだ。 トライオン「軽量トートL」（3万1900円）、ブレイクノット「ロミット」（3万3000円）、Sylinx「Hitoe® Fold Less - Foschia v.2022」（セール価格2万6400円） Sylinx「Hitoe® Fold Less - Foschia v.2022」（セール価格2万6400円）。 私が愛用しているのは、この初期モデル。

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発売当初から使っているので、使い込んだ感はあるが、どこもヘタっていない 例えば、私が普段使いにしている、Sylinxの「Hitoe® Fold Less」という二つ折りの財布には、折った状態をキープするための留め具のようなものが無い。 紙幣10枚、硬貨6枚、カード3枚を収納しても厚さは9mmにしかならない上に、留め具がないから、ポケットやかばんからの出し入れに引っ掛かる部分がなく、とてもスムーズに出し入れできるので、普段遣いの財布として手放せなくて、もう4年くらい使っていると思う。

この機能を実現しているのは、収納したカードの端を、フリップの内側に付けられたポケットに引っ掛けて留めるという構造。 この構造のおかげで、一切、厚みを増やさずに折った状態をキープできるし、開閉も片手で行える。 文章だと分かりにくいけれど、写真を見れば簡単に分かる、とてもシンプルな構造なのも素晴らしいところだ。 この構造自体は、紙でもビニールでもファブリックでも作ることはできる。

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しかし、開閉時に常に本体をたわませる必要があり、ポケットに引っ掛ける必要があり、スムーズにポケットなどから出し入れできるように作ろうとすると、紙では耐久性に欠けるし、ファブリックでは、たわませたあとに元の形に戻る弾性が無い。 ビニールなら可能ではあるけれど、ポケット部分が歪みやすかったり、耐久性や弾性を考えると、かなり厚いものを使わなければならず、またよほど良い素材を使わないと滑りが悪くなる。 しかも、プラ素材やビニール素材で作る場合、金型から作る必要があり、小ロットでの生産となると革よりもコストがかかる。

その点、革なら、それこそ一点から試作できるし、大量生産より小ロットでの販売に向いている。 だから高価になりがちなのだが、大量生産の設備投資が不要だから、結局、革の方が安くつくれるのだ。 革のグレードが、そのまま製品のグレードになるのも分かりやすくていい。 BrEAknoTのミニ長財布「Lomitto（ロミット）」（3万3000円）も、革であることが前提になったデザインと機能を持っている。

ジャケットの内ポケットどころか、パンツのポケットに入れても邪魔にならず、スムーズに出し入れできる長財布というコンセプト自体、めったに見ないのだが、それを実現できているのは、固めの革をシェル的に使うというアイデア。 紙幣がピッタリ入るサイズは、外側に縫い代を設けない設計と、札入れ部分とコインケース部分を、可動式の仕切りだけで分けて、どちらのスペースにも厚みに対して自由度を与えているというアイデア。

この可動式の仕切りを、内側に折り曲げたマチで紙幣にもコインにも簡単にアクセスできるようにしつつ、マチはコイン側のみで縫って、紙幣側は端で折り曲げているという設計が見事なのだ。 このおかげで、紙幣のサイズにプラス、出し入れがスムーズになる最小限のマージンで財布の外寸をミニマムに収めることに成功している。 この構造は、外側をしっかりと固めた上で、板状の仕切りと、たわむマチ部分の柔軟性がないと実現しない。 革なら、シェル的にも使えるし、張りがあるけれど柔らかいというファブリックでは難しい要求にも応えられる。

しかも、この製品では、裏地に布を使うことで、内部の視認性を高めつつ、耐久性を損なわずに厚みを押さえることに成功しているわけだ。 この、革と布それぞれの特性を生かして設計されているわけで、「革ならいい」「布ならいい」という二項対立は、製品作りには何のメリットもないということが分かると思う。 そして、これが本当に使いやすいのだ。

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実は、筆者は長く、ミニマム系の財布について試用して、取材して、原稿を書いてきた中で、今、コンパクトな財布としてのバランスが最も取れているのが、ブレイクノットの二つ折りミニ財布「minitto（ミニット）」だと思っているのだけど、このロミットは、そのミニットの構造を使って、コンパクトな長財布を作れないか、というところから発想されたのだという。 BrEAknoT「minitto（栃木レザー・ヴァーチェ）」（2万2000円）のコインケース／カードケース部分。 カードケース部との仕切りが、そのままコインケースの蓋になっていて、この仕切り自体が可動する。

そのため、カードやコインを、かなりの枚数収納しても、財布自体の厚みがあまり増えない 中でも、仕切りが内部で可動するというのが、ミニットの大発明で、カード・ケースとコイン・ケースが実は1つの部屋なのに、動く仕切りで緩く分けられているのが、使いやすさと収納力とコンパクトさの全てを実現する絶妙な仕掛けになっていたのだ（今では同じアイデアの製品もあるけれど、最初はミニットだった）。 それを、今回は、紙幣とコインに分けるのに使ったという、アイデアの転用も見事。

長財布と二つ折り財布の使われ方の違いが分かっているのは、ちゃんと自分たちの製品を自分たちで使っている証拠だろう。 革製品作りは、これがとても重要なのだ。 また、今の財布の位置というのも考えられている。

意外にたまるけれど減らないコインを大量に収納できて、細かい支払いにも対応する広くて見通しの良いコイン・スペース、紙幣と一緒にクレジットカードを入れたり、自動改札に対応する位置にICカードを入れたりと、用途に応じて入れる位置を変えられるカードケース部、領収書などを入れられるスペースを別途用意するなど、使っていると、その便利さがしみじみ実感できるのだ。 長財布もコンパクトなら使えるなと、再認識できたのは、この財布のおかげだ。

その機能を、この薄さで実現して、中身をパンパンに入れても厚みがほとんど変わらないというのが、この財布が革で作られている最大の理由になっている。 型押しの固めの革だから、融通の利くシェルのような使い勝手になる。 これに代わる素材で、比較的入手しやすいものがあるかというと、私にはちょっと思い付かない。 何となく、江戸の「紙入れ」みたいな風情があるルックスもいいのだ。