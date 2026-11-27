自分の位置情報を取得し、スマホやカーナビなどで活用されているGNSS（全球測位衛星システム）。一般的にはその1つであるGPSと呼ばれることが多いが、GNSSを組み込んだ製品を通じて、安全確保や生産性の維持、見守りなど、さまざまな用途を支えているのが、無線通信モジュールメーカー「Quectel」だ。

自分の位置情報を取得し、スマホやカーナビなどで活用されているGNSS（全球測位衛星システム）。 一般的にはその1つであるGPSと呼ばれることが多いが、GNSSを組み込んだ製品を通じて、安全確保や生産性の維持、見守りなど、さまざまな用途を支えているのが、無線通信モジュールメーカーのQuectel Wireless Solutions（以下、Quectel）だ。

無線技術とアンテナを組み合わせ、顧客のニーズに合わせた製品を提供しているQuectelは、どのように社会の課題を解決する製品を生み出しているか。 今回はリージョナルセールスマネジャーの佐藤健太氏とAPAC GNSS Business Development Managerのマーク・ウイントン氏にQuectelの製品や提供方針、今後の展開についてお話を伺った。 中国・上海に本社を置くQuectelは、無線通信モジュールメーカー。2010年10月に設立され、現在は上海市場に上場している。

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創業当初は携帯電話回線を利用する通信モジュールの開発、製造、販売が中心であったが、現在はWi-FiやBluetooth、位置情報を取得するGNSSなど、ほぼすべての無線規格に対応したモジュールを手掛けている。 さらに、顧客に合わせて製品をカスタマイズするODM（Original Design Manufacturing）事業にも力を入れている。 主な顧客は製造業で、LTEルーターやパソコン、無線トランシーバーなどの通信機器メーカーをはじめ、IoT対応の体重計や血圧計といったヘルスケア機器、建設業や農業で利用する電子機器など、多岐に渡る。