高知旅行で見る桂浜の進化と坂本龍馬像の魅力、カツオ料理の絶品体験

十数年ぶりに訪れた高知の桂浜では、周辺施設がアウトレットのように進化し、坂本龍馬像からの眺望が圧巻だった。地元競馬関係者が教える絶品カツオ料理や、阪神タイガースの優勝パレードの存在を知らなかったというエピソードも併せて紹介する。

十数年ぶりの四国旅行の主要目的地となった高知では、月曜日の午後3時頃、 讃岐うどん での一食を終えて現地へ到着した。最初に訪れたのは有名な観光地、桂浜であり、ここでの体験は以前とは大きく異なる進化を実感させるものだった。かつては闘犬博物館のような建物が隣接していた記憶があるが、現在は周辺施設がまるでアウトレットモールのように整えられていた。時の流れの速さを実感せずにはいられなかった。

桂浜の進化と龍馬像からの眺望

桂浜の象徴である坂本龍馬像は、十数年前の訪問時と同様に堂々と佇んでいた。特に今回訪れた時期は幸運なことに、像の横には龍馬の顔の高さまでアクセスできる特設のやぐらが設置されており、龍馬の顔を真横から間近で見ることができた。この高い視点からは太平洋の広大な海原を見下ろすことができ、像の壮大な規模を体感しながら景色を楽しむことが可能だった。このやぐらはちょうどその週まで設置されていたため、見逃すところだった幸運な訪問となった。

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地元の勧めによる絶品カツオ料理

高知旅行の真のメインイベントは、現地で有名なカツオ料理である。地元の競馬業界に詳しいO氏からの強く勧められた飲食店を訪れたところ、そこでの食事は驚くべき体験であった。提供されたカツオは分厚い肉厚の切り身でありながら、口に入れるとまるで溶けるような食感で、その美味しさと新鮮さは絶品そのものであった。地元の知人のアドバイスは、訪れる観光客にとって決して無駄なものではなく、その土地の真の味を伝える重要なカギとなっていることが証明された。

ひろめ市場と阪神タイガースパレードの誤算

カツオ料理を楽しんだ後、高知の有名スポットである「ひろめ市場」を散策する予定だったが、ここでスポーツ記者としての大きなミスが発覚した。その日の午後6時まで、ひろめ市場のすぐ隣の通りで阪神タイガースの優勝パレードが開催されていたという事実を、全く把握していなかったのである。藤川監督率いるチームの凱旋を祝う盛大な行事であり、会場はファンで溢れていたという。

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ひろめ市場内でも阪神タイガースのユニホームを着たファンたちの姿を見ていたが、安芸キャンプ（春季キャンプ地）で練習を行っている最中である程度の盛り上がりは予想していたものの、実際に開催されていたパレードの規模や時期を完全に知らなかったことは痛恨のミスであった。広く情報を収集する姿勢が求められるスポーツ記者として、この無知は取り返しのつかない失格なエピソードと言えるだろう。アンテナを広げる重要性を痛感させられる出来事となった。

京都競馬と今後の展望へ

今回の高知旅行におけるこれらの体験は、観光地のインフラ整備の進捗と、地域のスポーツ文化の熱気を再認識する良い機会となった。かつての面影を残しつつも、現代のニーズに合わせた施設増加は、訪れる人々に新しい楽しみを提供している。また、地元の人間ならではの情報が、単なる観光以上の価値を生むことを再確認した。旅行の最後は、次なる競馬イベントへと意識を向け、京都9Rの黄菊賞へと視野を移す必要がある。2歳戦の注目レースであり、絶好調の前川厩舎の動向も気になるところである。