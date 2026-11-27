同名漫画原作の映画で、さびしさから夫の弟と関係を持つ主人公・夏美を演じた高畑は、キスシーンやぬれ場が初経験だったと明かす。監督から殻を破れと指示され、普段のいい子イメージを崩して体当たり演技に臨んだ。舞台あいさつでは予告編のセリフ再現や占いの話で会場を盛り上げ、様々な恋愛を描く映画をアピールした。

同名の漫画が原作で、さびしさから夫の弟と一線を越える主人公の夏美役を演じた高畑は「映画の撮影も、キスシーンもぬれ場も初めて。 不安な気持ちもありました」と、体当たりの演技を振り返った。

「最初、脚本を読ませていただいた時に『できるかな』っていう不安は、もちろんありました。 自分もこういう（不倫の）経験は、まだないですし。 『まだ』というか、あってはならないと思っていますので、どう夏美に寄り添うことができるかなって考えた時に、監督に『殻を破ってほしい』『意地悪でやってほしい』という言葉をいただきました。 普段は“いい子”に見られがちなので苦戦はしたんですけど（原作）漫画と脚本を読んで、夏美に寄り添うように撮影に臨めたかなと思います」と、役になりきったことで、体当たりの演技ができたと振り返った。

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舞台あいさつ中、高畑は「隠しごとしても、バレないよ」と、ささやくように話す予告編にも登場するセリフを再現し、会場を盛り上げた。 森岡監督は、このセリフについて「『耳元でエッチにささやいてくれ』と演出しました」と告白。 上演前の舞台あいさつとあって、会場は一段と沸いた。 そんな高畑は最近、私生活で占いに行ったといい「K－POP好きの男性に気を付けろと言われました」と明かし、会場の笑いを誘った。