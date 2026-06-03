高洋商会の「なんとかしてあげたい母心」でkintone導入に挑む

高洋商会の天堀真紀子さんと稲田千保さんが、kintone導入と業務改善に取り組む

高洋商会 は型枠製造メーカーで、従業員は50名。18歳から80歳まで年齢も幅広いが、やっぱり祭り好きが多い。 だんじりの時期が近づくと、みんな浮き足立ってくるという。 展示会などで着用するハッピTシャツをまとった2人は、すっかり祭り気分だ。

五十代の母で、大好きな言葉は「笑う門には福来たる」だという。 所属は企画部で、「kintoneを活用した業務改善やなんでも屋」を自認する。 もう1人の登壇者である稲田千保さんは五十代の母で、大好きな言葉は「義理人情」だという。 所属は営業部で、「業務改善アイデアの請負人」を自認する。

そんな人情派の2人だけに、共通のマインドは「なんとかしてあげたい母心」だ。 高洋商会はトンネルや高速道路の橋脚、らせん階段などさまざまな型枠を作って、型枠大工やゼネコン、サブコン、工務店に卸している。 高洋商会は特殊な型枠が得意。 木工部と鉄工部が両方あるのも、型枠業界では高洋商会だけだ。

天堀さんは高洋商会に入社した約5年前にさかのぼる。 天堀さんは当時kintoneを知らず、読み方すらわからなかった。 ともあれ、高洋商会にkintoneが誕生し、ここから「高洋成長アルバム」に最初の1ページとなるのだが、第1の壁「社内バラバラ問題」が発覚した。 社内にあるシステムも情報も、すべてバラバラだったのだ。

システムも、情報もバラバラだった「たとえばね、総務さんから『稲田さん、この案件の見積ってどこにあるんですか？ 』と聞かれて、遠くにいる営業さんに問い合わせると、電話で「どこどこのフォルダのどこ」と説明されるんです。 で、その『どこ』って『どこ』？ （稲田）同じような資料をその都度作ってしまうシステムアレルギーが引き起こす「負のループ」データが登録されない！

優秀な職人だらけなのに、業務の課題も多かった高洋商会の営業部。kintoneを任された天堀さんは、サイボウズの相談窓口を頼りに、なんとかSFA（営業支援）パックの展開にこぎ着ける。 SFAパックはテンプレートにあるkintoneアプリ群で、取引先・担当者・案件・活動履歴などを登録できる。 kintone事例のテンプレとしては、現場への浸透でだいたいつまづいてしまう。 その点、高洋商会では企画部の天堀さんが展開したSFAパックの浸透を、営業部の稲田さんも布教してくれた。

入力を続けていくと、案件と活動履歴がグラフで見えるはずと考えたが、なかなか浸透しなかった。 これが第2の壁である「システムアレルギー問題」だった。 営業部の稲田さんは「営業のメモ代わりに登録しよう」「会議での周知に便利」「営業数字が管理できる」などアピール。 しかし、営業からは「自分で管理できてるのに、また入れなあかんの？

」「必要な資料、出したるから言うて」「なんのためにこれやるの？ 」といったコメントが戻ってきてしまう。

「愚痴ってましたよね～。 おばちゃんの言うこと、なんで聞いてくれへんのと」（稲田）kintoneに情報が登録されないと、データが蓄積されない。 データ活用できないと、やっても無駄なので、協力者が減る。 そうすると、ますます情報が登録されないというまさに「負のループ」。

しかも、kintone活用しなくても、通常業務が回っている。

「そりゃ、私も撃沈しますよね」と天堀さんは振り返る。 どん底の状況だった当時だが、天堀さんはあきらめない。

「くわしい人を紹介してほしい」と社長に直談判すると、数ヶ月後に救世主の「芳井さん」が現れる。 「人を動かすとき、お願いはしない。 動きたくなる仕組みを作る」が口癖の芳井さん。 裏から組織を動かす少しデビルな一面を持つ芳井さんとペアを組み、天堀さんの「高洋kintone」は再起動することになる





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高洋商会 Kintone 導入 業務改善 システムアレルギー

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