タレントの高橋里彩子は、性犯罪で有罪判決を受けた斉藤慎二被告を応援する投稿を行い、多くの批判を受けたことについて、事件経緯の確認不足や轻率な発言であったことを認め、深くお詫びする文を投稿した。

女優、タレント、モデルなどとして活動している「たかりさ」こと 高橋里彩子 が26日、自身のインスタグラムを更新。 不同意性交などの罪で16日に東京地裁で懲役4年の判決を受け即日控訴した ジャングルポケット 元メンバー 斉藤慎二 被告（44）に関する自身の投稿について、「 お詫び 」文をアップした。

たかりさは24日までに更新したインスタグラムやXで、静岡・藤枝市でバームクーヘンを販売していた斉藤被告の元を訪れ、バームクーヘンを購入したことや、客1人1人に丁寧に対応し、客を笑顔にしていた斉藤被告の様子を記したり「なんだかすごく胸が熱くなった」「斉藤さん、これからも陰ながら応援しています！ 」などと投稿していた。 たかりさはこの、斉藤被告に関する投稿について、26日の更新で「先日の投稿につきまして、多くの皆様に不快な思いやご心配をおかけしてしまいましたことを、心より深くお詫び申し上げます。

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自分では意図していなかった大きな反響を受け、大切な友人や周りの方々にも相談しながら、どう向き合い、どのような言葉でお伝えすべきかを慎重に考えておりましたため、ご報告までにお時間をいただいてしまいましたことも重ねてお詫びいたします。 今の正直な気持ちと反省を画像にまとめましたので、お読みいただけますと幸いです。 改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした」とポストした。 さらに「先日の投稿に関するお詫び」と題した文書画像を掲載。