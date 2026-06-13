高橋遥人、無傷の8勝目 恩師の夢が後押し 阪神連敗ストップ

阪神の高橋遥人がオリックス戦で8勝目を挙げ、連敗を4で止めた。試合前夜に恩師の夢を見たことが好投の要因に。

阪神タイガースは、オリックス・バファローズの猛追を振り切り、今季ワーストだった連敗を4で止めた。 先発の 高橋遥人 投手（30）は6回を投げ、7安打3失点ながら要所を締め、無傷の 8勝目 を挙げた。

開幕から10戦負けなしで、リーグ単独トップに立った。 試合後、高橋は「緊張と驚きと懐かしさの中で、目をさました」と語った。 実は前夜、亜細亜大学時代の恩師、生田勉元監督（59）が夢に出てきたという。5日の楽天戦で7勝目を挙げた翌日、高橋は生田元監督に「今日は生田監督が夢に出てきました」とメッセージを送っていた。2人の絆は強い。 高橋は常葉学園橘（静岡）3年の秋、プロ志望届を提出したが、指名漏れとなった。

その時、大学では軟式野球をやると言い出した。 指名漏れによる自信喪失を理解した上で、生田元監督は「そんなことで終わっていい才能じゃない」と説き伏せ、亜大進学を促した。 東都リーグで実績を積み、亜大4年の秋には上位候補として揺るぎない立場になった。 しかし、ドラフト直前のリーグ戦で四球を連発し、再び自信を失った。

「地元で就職します」と希望進路を変更。 またも生田元監督は必死で翻意させたが、「私の指導が厳しかったから、彼は『完璧にやらないとだめなんだ』と自分を追い込むようになってしまった」と振り返る。 妥協ができない生真面目さが、いじらしかった。 それだけに、今年の快進撃を恩師は心から喜んでいる。

高橋の投球は、制球力と変化球の切れが光る。 オリックス打線に対しても、直球とスライダーを巧みに使い、毎回得点圏に走者を背負いながらも、粘り強く抑えた。6回に同点とされた直後、味方打線がすぐに勝ち越し点を奪ったのも大きかった。 チームとして、連敗中の重い空気を断ち切る価値ある勝利となった。 高橋は「まだまだこれから。

チームの勝利に貢献できるように、一戦一戦全力で投げます」と力強く語った。 阪神はこの勝利で、再び首位を視界に捉えた。 ファンからは「遥人、さすがエース！ 」「連敗止めてくれてありがとう」と歓喜の声が上がっている。 今後の高橋の投球に、さらに注目が集まる





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阪神 高橋遥人 連敗ストップ 8勝目 恩師

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