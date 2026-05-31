高橋貢が11年ぶりG1優勝 通算221勝で史上最多記録更新 伊勢崎オートレース「ムーンライトチャンピオンカップ」

伊勢崎オートレース場で開催されたG1「ムーンライトチャンピオンカップ」最終日に、高橋貢（54）が5日間すべて1着で11年ぶりの優勝を果たした。通算221勝は史上最多で、ファンからのミツグコールに照れながらも感謝を示した。試走のタイムやレース展開、自身の年齢や若手選手への刺激など、詳細なコメントを引用し、王者の完全復活と今後の意欲を伝える。

伊勢崎オートレース 場で開催されたG1「 ムーンライトチャンピオンカップ 」最終日の31日、第12Rにて優勝戦が行われた。 走行距離は8周・4100メートル、路面状況は良。10メートルオープン方式で8選手が走り、 高橋貢 （54）＝伊勢崎・22期＝が1周目で平田雅崇から先頭を奪取すると、そのままの位置でゴール。５日間を通じてすべてのレースで1着を記録し、2015年以来11年ぶりとなる ムーンライトチャンピオンカップ の優勝を飾った。

高橋のG1優勝は2021年の開設記念レース（飯塚）以来29回目。 通算221勝は史上最多記録である。2着には平田、3着には鈴木圭一郎が入った。 王者の完全復活をファンがミツグコールで出迎える中、表彰式に登場した高橋は「懐かしいですね。 （ミツグコールは）恥ずかしいです」と照れながらも、「今開催に入る前、こんなに成績残せるとは思ってなかったので、できすぎな開催になりました。

自分でもびっくりしています」と笑顔を見せた。 試走のタイムは鈴木圭一郎（3.26）に続き、早川清太郎と並ぶ3.28。 試走後に高橋は「日中暑かったので、タイヤの滑りが少し気になったが、ツキが向けば、食いつくだろうと。 試走の感じでうまくいきましたね」と語った。

早々に先頭を奪ったスタートについては、「いいスタートになりましたし、思ったよりバック伸びて、先頭立って。８周長いんですけど、がんばってみようかなと。 平田君ついてるのはずっと見ていたので外さないようにと。 〔自分が）冷静すぎて怖かったですね」と振り返った。 さらに、「こんなに大勢の前に出ることなかったので、うれしいですね。

もうすぐ55歳になる（1971年6月14日生まれ）のでいい誕生日祝いになります。 伊勢崎の若い選手もみんな練習して、速くなってきているので、尻を叩かれている感じで…。 いい刺激をもらっているのでこれからも、この勢いを大事に記念レースが続きますので頑張っていきます」と抱負を語った。 この優勝により、高橋は記録を更新し、ファンへの感謝と今後の意欲を示した。

伊勢崎オートレースの盛会の中、世代を超えた battle と王者の存在感が際立つ大会となった





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伊勢崎オートレース ムーンライトチャンピオンカップ 高橋貢 G1優勝 通算221勝

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