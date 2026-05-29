高橋藍がポーランド強豪ルブリンに移籍発表 金メダル目標に3季ぶり海外挑戦

バレーボール男子日本代表の高橋藍が2026-27年シーズンからポーランドリーグのルブリンに移籍。イタリアでの経験を経て、世界最高峰リーグで更なる成長を目指す。日本代表としてロサンゼルス五輪金メダルを目標に掲げる。

バレーボール 男子日本代表のアウトサイドヒッター、 高橋藍 （らん）が2026－27年シーズンより ポーランドリーグ ・プルスリーガの強豪クラブ「 ルブリン 」に移籍することが正式に発表された。

イタリア1部セリエAのモンツァでプレーした2023－24年シーズン以来、3季ぶりの海外挑戦となり、自身初のポーランドリーグに参戦する。 高橋藍はコメントを通じて、「サントリーサンバーズ大阪でプレーする中で、本当に多くの学びと経験を得ることができました。 満員の会場でたくさんの応援をいただき、改めてバレーボールの楽しさや魅力、日本バレーの熱気を感じる2シーズンでした。

その中で、自分自身もっと成長していきたいという想いが強くなり、もう一度新しい環境に身を置いて挑戦したいと考えるようになり、ポーランドでプレーすることを決断しました」と語った。 高橋藍は日本体育大学在学中からイタリアで3シーズンプレーし、2023－24年シーズンにはモンツァの主力としてプレーオフ準優勝を達成。 その後、2024－25年シーズンからは国内の大同生命SVリーグで2シーズンプレーし、初年度にリーグ初代王者に輝き、チャンピオンシップ決勝のMVPも受賞。

主将を務めた2季目にはリーグのレギュラーシーズン初制覇を遂げ、2季連続でベスト6とベストレシーブ賞も獲得した。 新天地となるルブリンは、イタリアやトルコと並び世界トップレベルのポーランドリーグに所属する。2013年に創設され、2024－25年シーズンにリーグ初優勝を果たし、2025－26年シーズンには大砲のウィルフレド・レオンらを擁してリーグプレーオフ準優勝と、強豪クラブとして知られる。

高橋藍はこの移籍について、「この挑戦を選んだ一番の理由は、日本代表としてオリンピックで金メダルを獲るという目標を達成するためです」と意気込みを語った。 日本代表としては2028年ロサンゼルス五輪につながる重要なシーズンを迎え、6～7月のネーションズリーグ（大阪ほか）を経て、9月のアジア選手権（福岡）で優勝すれば、最短でロス五輪の出場権を得る。2021年東京五輪、2024年パリ五輪はともに7位に終わっており、2年後の五輪では金メダルを目標に掲げている。3季ぶりの海外挑戦でさらなる成長を期す。

高橋藍は2001年9月2日、京都市生まれの24歳。 バレーボールは小学2年から始め、東山高校3年時の2019年度全日本高校選手権（春高バレー）を制覇。 日本代表初選出は2020年2月。 同年4月に日本体育大学に進学し、2年時の2021年11月にイタリア1部セリエAのパドバと契約。2023－24年シーズンはモンツァでプレーオフ準優勝を経験。2024－25年から2季、日本のサントリーサンバーズ大阪でプレーした。

五輪は2021年東京、2024年パリ大会で7位。 家族は両親、兄、妹、愛犬のヨグ。188センチ、83キロのアウトサイドヒッター。 移籍先のルブリンはポーランド東部のルブリンを拠点とし、2013年に創設。 ホームアリーナのハラ・グロブスは4500人収容可能。2021年にトップリーグのプラスリーガに昇格し、2024～25年シーズンに初優勝。2025年5月にはポーランド・スーパーカップを制し、同年11月にはポーランド・カップで優勝。

ヘッドコーチのステファン・アンティガ氏は、現役時代にフランス代表として2002年世界選手権銅メダル獲得後、2013年から同国代表監督を3年間務め、2014年の世界選手権で優勝した実績を持つ。 高橋藍の新たな挑戦に注目が集まる





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高橋藍 バレーボール ルブリン 移籍 ポーランドリーグ

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