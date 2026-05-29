高橋留美子『MAO』アニメ化決定！2026年4月放送開始

高橋留美子原作のダークファンタジー『MAO』がアニメ化。大正時代を生きる呪われた陰陽師・摩緒と、タイムスリップしてきた中学生・菜花が妖たちと戦う。

高橋留美子 による人気漫画『 MAO 』が待望の アニメ 化を果たす。2026年4月4日よりNHK総合にて放送開始、全26話で構成される。 本作は、大正時代を生きる青年・摩緒と、令和から タイムスリップ してきた中学生・黄葉菜花を中心に描かれるダークファンタジーだ。

摩緒は900年にわたって生き続ける謎の陰陽師であり、ある呪いによって不老不死の体となっている。 一方の菜花は幼い頃に家族を事故で失い、自身だけが生き残った過去を持つ。 そんな彼女が偶然、事故現場となった商店街の門をくぐると、妖たちが蔓延る大正時代へと迷い込んでしまう。 そこで出会った摩緒から「おまえ、妖だろう。

」と告げられ、自身の異変に気づく菜花。 実は二人には同じ呪いがかけられており、その連鎖する呪いに立ち向かう物語が展開される。 本作の魅力は、時代を超えたタイムスリップミステリーと、摩緒と菜花の二人三脚での戦いにある。 大正時代のレトロな雰囲気と、そこに潜む妖たちの恐怖が絶妙に融合。

高橋留美子ならではのキャラクター造形も見どころで、主人公・摩緒を梶裕貴、菜花を川井田夏海が演じる。 さらに乙弥役の寺澤百花、百火役の下野紘、華紋役の豊永利行、不知火役の興津和幸、魚住フナ役のくまいもとこ、貂子役の日笠陽子、紗那役の清水理沙、幽羅子役の上田麗奈、猫鬼役の松山鷹志と、豪華声優陣が顔を揃える。 スタッフ陣も充実しており、監督は佐藤照雄、シリーズ構成は柿原優子、キャラクターデザイン・総作画監督は実力派が担当。 原作の持つダークでミステリアスな世界観を、アニメならではの映像表現で昇華させる。

『MAO』は、単なるバトルアクションにとどまらず、呪いの連鎖や因縁、そして人間と妖の境界を問う深いテーマを内包している。 摩緒と菜花が絆を深めながら、それぞれの呪いに立ち向かう様子は感動的だ。 また、大正時代と令和の違いが織りなすギャップも見逃せない。 菜花が現代の常識を持ち込むことで起こる騒動や、摩緒が現代の技術に驚くシーンなど、笑いと緊張が共存するストーリー展開がファンを魅了する。

タイムスリップが単なる移動ではなく、物語の根幹に関わる重要な要素として機能しており、最後まで目が離せない。 アニメ化にあたっては、原作の緻密な設定を忠実に再現しつつ、映像ならではの迫力ある戦闘シーンや、妖たちの恐ろしいビジュアルが期待される。2026年の放送が今から待ち遠しい





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