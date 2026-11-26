読売ジャイアンツは高橋由伸監督の退任を発表した。就任から3年連続で優勝争いに絡めなかったことや、報道姿勢を巡る対立が背景にある。

巨人は３日、就任から３年連続で優勝争いに絡めなかった 高橋由伸 監督（４３）の退任を発表した。 球団は来季続投を希望していたが、本人が辞意を申し入れた。 就任当初から巨人担当として高橋巨人に密着し、忌憚ない報道姿勢ゆえに指揮官から最も嫌われ、実は今年２月初旬から由伸限定出禁を言い渡されていた本紙記者が別れのあいさつを申し上げます。

（笹森倫） 前略、高橋由伸様。 ついにこの日がやってきてしまいました。 最後の最後まで、あなたが辞任を決断するに至った心境を語る姿や肉声に、直に触れられず残念です。 春季キャンプが始まって間もない２月４日。

Advertisement

広報担当者からサンマリンスタジアム宮崎の一室に呼び出され、監督の会見や囲み取材に入るべからずと通達を受けました。 誤報や名誉毀損にあたる記事ならば、すぐさま謝罪や訂正をして取材規制を解くために対応しますが、処分の理由は「球団にとっていかがなものかと思われる内容だから」。 キャンプ前恒例の宮崎神宮への参拝を取りやめたり、初日の青島神社参拝に荒天でも詰めかけたファンを顧みず車で駆け抜けたりして、地元民を悲しませていると報じたことが、反感を持たれたようです。