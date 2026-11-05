高橋彩華が66で首位発進 日米ツアー共催大会で今季初優勝へ

高橋彩華が日米ツアー共催大会第1ラウンドで66をマークし、今季初の首位発進を果たした。体力強化によるショット安定と、来季米ツアー出場資格獲得への意欲を明らかにした。

日米ツアー 共催大会の第1ラウンドが実施され、国内で4勝を記録している 高橋彩華 （28歳、 サーフビバレッジ ）が4バーディー、ボギーゼロの6アンダー、ラウンドタイム66をマークした。この好調なスタートにより、 高橋彩華 は今季初めての首位発進を決めた。

高橋彩華の66スコアとコンディション

初日のコースコンディションは悪天候に見舞われ、雨雨が降りしきる中、最低気温は10度以下と冷え込みが厳しい状況であった。しかし、高橋彩華は2番ホールで6メートルのバーディーパットを沈め、勢いに乗った。さらに7番ホールでは3メートル、9番ホールでも2メートルのバーディーを決めるなど、計6バーディーを量産した。

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高橋彩華自身は調子の向上を実感しており、「調子がだいぶ上がってきて、やっとバーディーが取れるようになってきた。ショットのミスの幅が断然、狭くなった」とその好調ぶりを語っている。スコア以上の正確なショットが、この66スコアを支えた要因である。

飯田光輝トレーナーによるスイング改善

1998年度生まれとされる「黄金世代」に属する高橋彩華は、今季のシーズン序盤に4月に2勝をマークするなど好調を維持してきた。しかし、8月以降は9月にかけて4度の予選落ちが続くなど、苦戦が続いていた。この打開策として、10月より男子プロゴルファーである松山英樹のサポートを務めてきた飯田光輝トレーナーの指導を受けることを決断した。

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指導の核心は体力強化とスイングメカニクスを見直すことにあった。前日には縄跳びを40分行うなどして体幹と持久力の向上に励んだ結果、スイング時の体の使い方が変わり、ショットの安定性が大きく向上した。高橋彩華はこれについて「希望の見えるゴルフができてきた」と、自信を滲ませながら目を輝かせている。

来季米ツアー出場資格と海外挑戦へのスタンス

今大会での優勝には、来季の米ツアー出場資格を得るという重要な意味がある。海外での活躍については、高橋彩華は「ないです。前は行きたかったけど、来年もう30歳手前なので、大丈夫です。時差ボケが本当に治らなくて、体力の自信がない」と述べ、現状では積極的な海外移籍や挑戦の意思はないと明言した。

一方で、実際に今大会で優勝を飾った場合の対応については、「1回考えてはみるかな」と、完全に否定するのではなく、将来の可能性に含みを持たせる発言を行った。時差や体力面の不安が克服できれば、状況が変わる可能性を示唆する内容となっている。

最終組で迎える2日目とマネジメント戦略

この大会と同じコースで開催された2023年大会では、2日目に64をマークするなど20位という成績を残している高橋彩華だが、「ここはバーディー合戦すぎるので、あまり得意じゃないけど、頑張ってついていけたらいいな」と謙虚な姿勢を示した。バーディー争いが激しいコース特性を理解した上で、自身のアプローチを考える必要がある。

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米ツアーで活躍する山下美夢有（花王所属）と、岩井明愛（ホンダ所属）と同じ最終組で回る2日目に向けて、高橋彩華は「毎日バーディー合戦で送れないように、ボギーも極力打たないマネジメントで伸ばしていきたい」と、失点を防ぎつつスコアを積み重ねる戦略を提示している。ボギーを少なく抑える堅実なプレーが、連覇や今季初の大会制覇に向けた鍵となるだろう。