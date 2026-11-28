俳優高橋克典（61）が、29日放送の文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ～」（日曜午前9時）にゲスト出演する。番組ではパーソナリティーの生島ヒロシ（75）を相… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

俳優 高橋克典 （61）が、29日放送の文化放送「 生島ヒロシ の日曜9時ですよ～」（日曜午前9時）にゲスト出演する。 番組ではパーソナリティーの 生島ヒロシ （75）を相手に、先月発売した初の企画アルバム「with」について話した。

高橋は「皆さんがよく知ってて歌えちゃうような歌を、今まで仕事でご縁のあった方々、お付き合いのある方々にお願いしてデュエットしました。 草彅（剛）君とか松下奈緒さん、藤原紀香さん、恵（俊彰）君、あと朝ドラの『舞いあがれ! 』で親子だった福原遥香ちゃん、ラジオ（BAYFM『GROOVIN' ON THE ROAD』）を10年以上一緒にやっている野呂佳代ちゃん」と説明した。 俳優として売れっ子になった高橋だが「元々は歌手志望だったんです。

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芝居やるなんて本当におこがましいなと思いながら、やらせていただいてましたけどね。 そこから芝居のお仕事もだいぶいただいて、節目になるような作品があって芝居も面白くなってきました」。 1993年（平5）にはシングル「抱きしめたい」で歌手デビューしている。